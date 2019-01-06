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Сама вернулась: нашлась 16-летняя девушка, пропавшая под Уздой 1 января
Фото: УВД Миноблисполкома
Известно, что подросток объявился дома минувшей ночью. Девушка сказала, что все эти дни находилась у своих друзей. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало.
Пока неизвестно, почему она так поступила, мотивы несовершеннолетней гражданки выясняются. По одной из версий, девушка ушла из дома в результате ссоры с родителями. А случилось это 1 января в деревне Озеро Узденского района. До недавнего момента не было известно, где находится молодая особа.
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Пропавшая в первый день нового года в Узденском районе 16-летняя девушка нашлась.
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