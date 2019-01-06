ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иноземцев: "Общество, в котором деткам клептократов можно всё"

07.01.2019 13:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Владислав Иноземцев
Российский политолог Владислав Иноземцев на Эхе Москвы рассуждает об опасном заблуждении Владимира Познера.

Сложно пройти мимо опубликованного на сайте крайне странного рассуждения уважаемого Владимира Познера о связи нашего прошлого и настоящего. Автор, если обобщить его тезисы, говорит о том, что «люди [нынешняя российская элита], у которых сформирована тремя поколениями [то есть в СССР] определённая система взглядов, всё время действуют исходя из того менталитета, который у них есть», и поэтому только уход последнего советского поколения может изменить нашу страну.

Я уверен: несмотря на видимую логичность данного подхода, он совершенно ошибочен (вопрос о его осознанной лживости оставим за скобками). Прежде всего бросается в глаза несоответствие «системы взглядов» советского человека и современной российской верхушки. Клептократические наклонности, заметные сегодня в ней практически у каждого, никак не были элементом советских ценностей (что, кстати, отмечает и сам автор, вспоминая сцену из «Золотого телёнка»).

Кроме того, очевидна натяжка в утверждении о том, что система, продуцировавшая пионеров и комсомольцев, неминуемо должна породить нынешнее руководство страны: если следовать этой логике, сложно объяснить, например, почему Германия, в конце XIX века самая образованная страна Европы, через сорок лет управлялась гитлеровским отродьем и сходила с ума по нацистским идеям.

И, наконец, автор упускает из вида одну исключительно важную сегодня деталь: он de facto категорически отказывается признавать, что может существовать нечто, что лежит за пределами дихотомиии «советскости» и «нормальности».

Между тем, мне кажется, ситуация в современной России кардинально отличается от описываемой.

Автор предпринимает фантастическую по смелости подмену понятий. «Советскость», которую он хочет изобразить как порок российской элиты, на самом деле является пороком низших слоёв общества. Это они в последние годы были готовы радоваться прибавке к зарплате и не участвовать в политике; это они верят в «злокозненность» Запада, не побывав там ни разу; это они томно сидят по домам в ответ на повышение пенсионного возраста, готовясь «затягивать пояса», как их деды делали это, по разнарядке покупая сталинские облигации на восстановление народного хозяйства.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский политолог – об опасном заблуждении Владимира Познера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко призвал все народы к дружбе и сотрудничеству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика