

Владислав Иноземцев

Эхе Москвы

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Сложно пройти мимо опубликованного на сайте крайне странного рассуждения уважаемого Владимира Познера о связи нашего прошлого и настоящего. Автор, если обобщить его тезисы, говорит о том, что «люди [нынешняя российская элита], у которых сформирована тремя поколениями [то есть в СССР] определённая система взглядов, всё время действуют исходя из того менталитета, который у них есть», и поэтому только уход последнего советского поколения может изменить нашу страну.Я уверен: несмотря на видимую логичность данного подхода, он совершенно ошибочен (вопрос о его осознанной лживости оставим за скобками). Прежде всего бросается в глаза несоответствие «системы взглядов» советского человека и современной российской верхушки. Клептократические наклонности, заметные сегодня в ней практически у каждого, никак не были элементом советских ценностей (что, кстати, отмечает и сам автор, вспоминая сцену из «Золотого телёнка»).Кроме того, очевидна натяжка в утверждении о том, что система, продуцировавшая пионеров и комсомольцев, неминуемо должна породить нынешнее руководство страны: если следовать этой логике, сложно объяснить, например, почему Германия, в конце XIX века самая образованная страна Европы, через сорок лет управлялась гитлеровским отродьем и сходила с ума по нацистским идеям.И, наконец, автор упускает из вида одну исключительно важную сегодня деталь: он de facto категорически отказывается признавать, что может существовать нечто, что лежит за пределами дихотомиии «советскости» и «нормальности».Между тем, мне кажется, ситуация в современной России кардинально отличается от описываемой.Автор предпринимает фантастическую по смелости подмену понятий. «Советскость», которую он хочет изобразить как порок российской элиты, на самом деле является пороком низших слоёв общества. Это они в последние годы были готовы радоваться прибавке к зарплате и не участвовать в политике; это они верят в «злокозненность» Запада, не побывав там ни разу; это они томно сидят по домам в ответ на повышение пенсионного возраста, готовясь «затягивать пояса», как их деды делали это, по разнарядке покупая сталинские облигации на восстановление народного хозяйства.