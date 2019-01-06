Две цифры о том, как власти трудоустраивали тунеядцев

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Весь год власти не покладая рук решали вопрос занятости населения. Комиссии по трудоустройству радостно рапортовали о том, сколько граждан приняли и как помогли людям найти работу мечты, чиновники наперебой трясли статистикой, рассказывая, что предложений на рынке труда значительно больше, чем спрос на них. Результат «плодотворной» работы властей не заставил себя ждать.Достаточно взглянуть лишь на две цифры, которые красноречивее всех слов говорят о ситуации с занятостью в стране. В списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год значится 53 (!) района (в том числе один город – Бобруйск). Для сравнения: в минувшем, 2018 году, таковых было… 48 районов и городов.Кстати, самым «тунеядским» городом оказался Бобруйск — здесь почти каждый шестой житель трудоспособного возраста попал в число не занятых в экономике. Вот так вот «наработали» наши власти за целый год!И кто, скажите, после этого тунеядец? Тот, кто, ничего не требуя у этого государства, сам нашел способ выживать и кормить свою семью, или государство, которое вначале отобрало у людей возможность работать и достойно зарабатывать, а после еще и желает поживиться за их счет?Кто бессовестно проедает государственные деньги: тот, кто уехал на заработки в чужую страну, высылая оттуда средства для существования своим детям, или чиновники, которые засели в комиссиях, имитируя бурную деятельность?Кто настоящий дармоед: тот, кто всю жизнь пахал на это государство за копейки, а после был выкинут на улицу с обанкротившегося предприятия, или тот, кто обещал новые эффективные производства, а вместо этого построил себе комфортные коттеджи?Думается, ответ очевиден.С нового года власть приготовила для «тунеядцев» новый сюрприз в виде высоких тарифов на услуги ЖКХ. Благодарность за это внимание и заботу тоже, надо полагать, не заставит себя долго ждать.