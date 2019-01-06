ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Две цифры о том, как власти трудоустраивали тунеядцев

07.01.2019 13:16 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Картинка носит иллюстративный характер
И кто после этого тунеядец?

Весь год власти не покладая рук решали вопрос занятости населения. Комиссии по трудоустройству радостно рапортовали о том, сколько граждан приняли и как помогли людям найти работу мечты, чиновники наперебой трясли статистикой, рассказывая, что предложений на рынке труда значительно больше, чем спрос на них. Результат «плодотворной» работы властей не заставил себя ждать.

Достаточно взглянуть лишь на две цифры, которые красноречивее всех слов говорят о ситуации с занятостью в стране. В списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год значится 53 (!) района (в том числе один город – Бобруйск). Для сравнения: в минувшем, 2018 году, таковых было… 48 районов и городов.

Кстати, самым «тунеядским» городом оказался Бобруйск — здесь почти каждый шестой житель трудоспособного возраста попал в число не занятых в экономике. Вот так вот «наработали» наши власти за целый год!

И кто, скажите, после этого тунеядец? Тот, кто, ничего не требуя у этого государства, сам нашел способ выживать и кормить свою семью, или государство, которое вначале отобрало у людей возможность работать и достойно зарабатывать, а после еще и желает поживиться за их счет?

Кто бессовестно проедает государственные деньги: тот, кто уехал на заработки в чужую страну, высылая оттуда средства для существования своим детям, или чиновники, которые засели в комиссиях, имитируя бурную деятельность?

Кто настоящий дармоед: тот, кто всю жизнь пахал на это государство за копейки, а после был выкинут на улицу с обанкротившегося предприятия, или тот, кто обещал новые эффективные производства, а вместо этого построил себе комфортные коттеджи?

Думается, ответ очевиден.

С нового года власть приготовила для «тунеядцев» новый сюрприз в виде высоких тарифов на услуги ЖКХ. Благодарность за это внимание и заботу тоже, надо полагать, не заставит себя долго ждать.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Опрос в Гомеле: "Кто пенсию платит? Лукашенко!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика