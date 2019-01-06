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Лукашенко: Под плеткой мы больше никогда ходить не будем

07.01.2019 13:08 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Ряд интересных заявлений сделал президент Беларуси во время помещения 7 января Храма-памятникп в честь Всех Святых.

Александр Лукашенко зажег 7 января рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского в Храме-памятнике в честь Всех Святых.

У церкви Главу государства встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко и мэр столицы Анатолий Сивак.

Лукашенко по прибытии к храму возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма-памятника. Президент ознакомился с убранством и росписью церкви и зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского.

Во время богослужения было отмечено, что над строительством Храма-памятника Всех Святых трудились многие люди. "Времена были непростые, но мы воздвигли этот храм. Он ровесник нашей независимой, суверенной Беларуси. Пусть он будет всегда символизировать наш суверенитет. И всем, кто плохо смотрит на нас, будет однозначно говорить о том, что под плеткой мы больше никогда ходить не будем", - заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что белорусы - гордый, независимый, толерантный и очень добрый народ, который всегда хорошо относится ко всем своим соседям, в том числе россиянам и украинцам.

Глава государства отметил, что праздник Рождества Христова для белорусского народа - больше чем христианская традиция. Он объединяет людей, независимо от степени духовности и силы веры, затрагивает в сердцах глубинные чувства: желание любить, прощать, жить в мире и согласии.

"Сама атмосфера этого торжества настраивает на добрые дела. Именно в рождественские дни больше всего проводится благотворительных, других различных мероприятий. И я искренне признателен всем, кто проявляет заботу о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - цитирует президента его пресс-служба. - Это должна быть наша человеческая потребность. Ты сегодня поможешь людям, которые в этом нуждаются, - завтра люди помогут тебе".

Лукашенко: Под плеткой мы больше никогда ходить не будем

Лукашенко подчеркнул, что Рождество - один из самых глубоких по своему смыслу христианских праздников. Оно символизирует рождение человека, которому предначертано совершить подвиг, пожертвовать собой ради спасения людей.

"В разные времена белорусская земля теряла миллионы сыновей и дочерей, которые, не жалея своей жизни, защищали свою Родину, - констатировал он. - Судьбы многих бесследно стерло время. Но имена героев минувшего столетия и наших дней мы увековечили, построив этот величественный храм-памятник. Он ровесник нашего молодого, суверенного и независимого государства. Все в этом проекте, от идеи до воплощения замысла, служит главной цели - сохранению исторической памяти, утверждению мира и согласия в обществе".

Крипта храма-памятника, являясь символом справедливости и толерантности, бережет имена героев, независимо от их национальности и вероисповедания, хранит землю из разных уголков мира, где за правое дело сражались белорусские воины.

"Историю не изменить, ее нельзя и забыть. Потому что нет лучше защиты, чем память о трагическом прошлом. Мы ценим мир, потому что были свидетелями горя и ужасов войн, как никакой другой народ в мире. Белорусы это испытали сполна. Мы ценим мир и призываем все народы к дружбе и сотрудничеству. И в этой миссии наше государство, белорусский народ, наша церковь всегда были едины", - обратил внимание Лукашенко.

Президент еще раз поздравил всех присутствующих с Рождеством, пожелав гражданам здоровья и благополучия. "Пусть на нашей земле рождаются дети. Нам очень важно, чтобы их было много. Пусть у них будет счастливое детство и долгая интересная, яркая жизнь - все это зависит только от нас. А наша красивая и сильная Беларусь всегда благодаря нашему уму и рукам будет процветающей в мире. И во имя этого мы должны сделать все. Именно это я хочу подчеркнуть в светлый праздник Рождества. Именно к этому призываю всех нас в этот день", - резюмировал он.

 
 
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Ряд интересных заявлений сделал президент Беларуси во время помещения 7 января.
 
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