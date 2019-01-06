Лукашенко: Под плеткой мы больше никогда ходить не будем

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зажег 7 января рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского в Храме-памятнике в честь Всех Святых.У церкви Главу государства встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский, протоиерей, Уполномоченный по делам религий и национальностейи мэр столицыЛукашенко по прибытии к храму возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма-памятника. Президент ознакомился с убранством и росписью церкви и зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского.Во время богослужения было отмечено, что над строительством Храма-памятника Всех Святых трудились многие люди.- заявил Лукашенко.Президент подчеркнул, что белорусы - гордый, независимый, толерантный и очень добрый народ, который всегда хорошо относится ко всем своим соседям, в том числе россиянам и украинцам.Глава государства отметил, что праздник Рождества Христова для белорусского народа - больше чем христианская традиция. Он объединяет людей, независимо от степени духовности и силы веры, затрагивает в сердцах глубинные чувства: желание любить, прощать, жить в мире и согласии.- цитирует президента его пресс-служба.Лукашенко подчеркнул, что Рождество - один из самых глубоких по своему смыслу христианских праздников. Оно символизирует рождение человека, которому предначертано совершить подвиг, пожертвовать собой ради спасения людей.- констатировал он.Крипта храма-памятника, являясь символом справедливости и толерантности, бережет имена героев, независимо от их национальности и вероисповедания, хранит землю из разных уголков мира, где за правое дело сражались белорусские воины.обратил внимание Лукашенко.Президент еще раз поздравил всех присутствующих с Рождеством, пожелав гражданам здоровья и благополучия.- резюмировал он.