В Габоне произошёл военный переворот

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Они объявили об утрате доверия к президенту, который стоит у руля Габона с 2009 года и сообщили, чтоДругих подробностей пока нет. Отметим, что по некоторым данным, президент страны в октябре перенёс инсульт и проходил лечение в Марокко. Однако в недавнем новогоднем обращении к народу он заявил, что чувствует себя хорошо.