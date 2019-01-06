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В Габоне произошёл военный переворот

07.01.2019 12:59 — Разное | UDF  
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Фото: АР
Сообщается, что военные взяли под контроль государственную радиовещательную станцию и заявили в эфире о создании «Национального совета реставрации».

Они объявили об утрате доверия к президенту Али Бонго Ондимбе, который стоит у руля Габона с 2009 года и сообщили, что «пришло время восстановить демократию».

Других подробностей пока нет. Отметим, что по некоторым данным, президент страны в октябре перенёс инсульт и проходил лечение в Марокко. Однако в недавнем новогоднем обращении к народу он заявил, что чувствует себя хорошо.

 
 
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Отметим, что по некоторым данным, президент страны в октябре перенёс инсульт.
 
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