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Православные верующие празднуют Рождество Христово

07.01.2019 12:52 — Разное | UDF  
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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Православные празднуют 7 января Рождество Христово. Праздничные литургии в этот день проходят во многих странах и на многих континентах, в том числе и в Беларуси.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

Православные верующие празднуют Рождество Христово

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По юлианскому календарю Рождество, кроме Русской, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Православные верующие празднуют Рождество Христово

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Накануне белорусов с праздниками поздравил президент. «Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства — любовь к ближнему, милосердие, веру в торжество добра. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе», — говорится в поздравлении.

Православные верующие празднуют Рождество Христово


Православные верующие празднуют Рождество Христово


Православные верующие празднуют Рождество Христово

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Праздновать Рождество христиане будут 12 дней — до праздника Крещения (19 января). Эти дни называют святыми или святками, а в Беларуси — Колядами.

 
Теги: Минск
 
 
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Праздничные литургии в этот день проходят во многих странах и на многих континентах.
 
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