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Православные верующие празднуют Рождество Христово
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
По юлианскому календарю Рождество, кроме Русской, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Накануне белорусов с праздниками поздравил президент. «Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства — любовь к ближнему, милосердие, веру в торжество добра. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе», — говорится в поздравлении.
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Праздновать Рождество христиане будут 12 дней — до праздника Крещения (19 января). Эти дни называют святыми или святками, а в Беларуси — Колядами.
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Праздничные литургии в этот день проходят во многих странах и на многих континентах.
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