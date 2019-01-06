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Лукашенко призвал все народы к дружбе и сотрудничеству

07.01.2019 13:19 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Рождества призвал все народы к дружбе и сотрудничеству.

"Историю не изменить, ее нельзя и забыть. Потому что нет лучше защиты, чем память о трагическом прошлом. Мы ценим мир, потому что были свидетелями горя и ужасов войн, как никакой другой народ в мире. Белорусы это испытали сполна. Мы ценим мир и призываем все народы к дружбе и сотрудничеству. И в этой миссии наше государство, белорусский народ, наша церковь всегда были едины", - сказал А.Лукашенко во время посещения храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Президента цитирует его пресс-служба.

Глава государства поздравил всех присутствующих с Рождеством, пожелав гражданам здоровья и благополучия. "Пусть на нашей земле рождаются дети. Нам очень важно, чтобы их было много. Пусть у них будет счастливое детство и долгая интересная, яркая жизнь - все это зависит только от нас. А наша красивая и сильная Беларусь всегда благодаря нашему уму и рукам будет процветающей в мире. И во имя этого мы должны сделать все". - сказал он.

А.Лукашенко подчеркнул, что Рождество - один из самых глубоких по своему смыслу христианских праздников. Оно символизирует рождение человека, которому предначертано совершить подвиг, пожертвовать собой ради спасения людей.

"В разные времена белорусская земля теряла миллионы сыновей и дочерей, которые, не жалея своей жизни, защищали свою Родину. Судьбы многих бесследно стерло время. Но имена героев минувшего столетия и наших дней мы увековечили, построив этот величественный храм-памятник. Он ровесник нашего молодого, суверенного и независимого государства. Все в этом проекте, от идеи до воплощения замысла, служит главной цели - сохранению исторической памяти, утверждению мира и согласия в обществе", - подытожил президент.

По информации пресс-службы, А.Лукашенко по прибытии к храму возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма-памятника. Президент ознакомился с убранством и росписью церкви и зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Рождества призвал все народы к дружбе и сотрудничеству.
 
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