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Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов

07.01.2019 12:21 — Разное | Интерфакс  
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.

"Что такое алкоголик? Человек, лишенный свободы, он не может жить без употребления алкоголя. Наркотики, гаджеты - вот, с одной стороны, ведь дьявол очень мудро действует. Вот вам игрушка, которая дает вам безграничную свободу, нету расстояния, все вот на вашем экране, доступ к информации, обменивайтесь с людьми, устанавливайте личные отношения, ну что может быть лучше!" - сказал патриарх в рождественском интервью телеканалу "Россия-1".

В итоге, по его словам, человек, поглощенный этой технологией, уходит из реальной жизни в виртуальную реальность, которая и "становится его жизнью, причем он там больше, чем он вне", и происходит "дегуманизация человеческой личности".

Патриарх Кирилл обеспокоен и другой стороной вопроса, а именно тем, что всемирная сеть гаджетов сегодня дает возможность осуществлять "вселенский контроль над человеческим родом".

"А завтра может появиться и методология, и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации. Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире!" - сказал патриарх.

По его словам, с точки зрения христианства, "контроль из одной точки - это предвестие пришествия Антихриста".

"Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис", - считает предстоятель Русской церкви.

Подводя итог, он пояснил, что не является категорическим противником гаджетов как таковых, но просит не забывать слова апостола Павла: "Все испытайте и хорошего держитесь."

"Если это (гаджеты - ИФ) есть - ну пожалуйста, но никогда не попадайте в рабство от того, что в ваших руках (...) Вы должны оставаться внутренне свободными и не подпадать ни под какую зависимость - ни под алкогольную, ни под наркотическую, ни под зависимость от гаджетов", - сказал патриарх Кирилл.

 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.
 
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