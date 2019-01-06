ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Национальный аэропорт «Минск» признан самым пунктуальным среди малых аэропортов мира

07.01.2019 13:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Национальный аэропорт «Минск» признан самым пунктуальным среди малых аэропортов мира

polet.me

Соответствующее исследование по итогам 2018 года подготовила аналитическая компания OAG.

«Минск» , первые включенный в исследование, обогнал всех конкурентов в категории «Аэропорт с количеством обслуженных пассажиров от 2,5 до 5 млн. в год».

В категории от 5-10 млн пассажиров лидером признан аэропорт Panama City, 10-20 млн – Osaka, 20-30 – «Москва Шереметьево» и свыше 30 млн – Tokyo Haneda. Среди всех аэропортов мира у «Минска» самый лучший показатель пунктуальности полетов.

Как отмечается, пунктуальность полетов – это показатель выполненных рейсов на прибытие и отправление без задержек (задержкой считается отклонение от планового времени вылета/ прилета на 15 и более минут без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям).Данный показатель характеризует своевременность аэропортовых операций по обслуживанию воздушных судов и пассажиров, обработке грузов и почты.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее исследование по итогам 2018 года подготовила аналитическая компания OAG.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко вернулась на рекордную в карьере высоту в рейтинге WTA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика