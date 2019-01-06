Национальный аэропорт «Минск» признан самым пунктуальным среди малых аэропортов мира

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Соответствующее исследование по итогам 2018 года подготовила аналитическая компания OAG.

«Минск» , первые включенный в исследование, обогнал всех конкурентов в категории «Аэропорт с количеством обслуженных пассажиров от 2,5 до 5 млн. в год».

В категории от 5-10 млн пассажиров лидером признан аэропорт Panama City, 10-20 млн – Osaka, 20-30 – «Москва Шереметьево» и свыше 30 млн – Tokyo Haneda. Среди всех аэропортов мира у «Минска» самый лучший показатель пунктуальности полетов.

Как отмечается, пунктуальность полетов – это показатель выполненных рейсов на прибытие и отправление без задержек (задержкой считается отклонение от планового времени вылета/ прилета на 15 и более минут без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям).Данный показатель характеризует своевременность аэропортовых операций по обслуживанию воздушных судов и пассажиров, обработке грузов и почты.