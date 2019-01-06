В Японии ввели налог на выезд из страны. Лукашенко предлагал такое и у нас

Сегодня, 7 января, в Японии начал действовать налог на выезд из страны, пишет meduza.io со ссылкой на японскую телерадиокомпанию NHK. И это, кстати, первый налог, который ввели в стране за 27 лет. Такой же у нас предлагал ввести президент, но обошлось.
Платить тысячу японских иен (около девяти долларов) за выезд из Японии что и по морю, и по воздуху должны все − и жители страны, и иностранцы. Налог будет включен в стоимость билета. Освобождены от уплаты только дети до двух лет и транзитные пассажиры, которые покинут Японию в течение 24 часов после прибытия.
Как много заработают на этом
Правительство Японии посчитало, что может заработать на налоге около 400 миллионов долларов, которые направит на развитие туризма. За 2018 год страну посетило 30 миллионов человек, а в 2020 году там пройдёт летняя Олимпиада, так что туристов будет ещё больше − правительство рассчитывает на показатель в 40 миллионов.
Такой налог предлагали ввести и в Беларуси
В сентябре 2013 года Александр Лукашенко посещал завод «Мотовело». Тогда он возмущался, почему беларусы вывозят деньги в Европу и не покупают нашу продукцию − в частности, он говорил о холодильниках: «Почему мы создаем условия для ввоза в страну импорта, ещё и на льготных условиях? У нас свои холодильники, зачем нам льготные условия создавать для ввоза холодильников из-за границы? Нас критикуют − бедная, нищая страна. А наши люди до трёх миллиардов долларов в год вывозят за границу в Евросоюз».
Президент предложил ввести пошлину на выезд, причём назвал сумму в сто долларов: «Так вот я давно поручил, вплоть до того, что выезжаешь за пределы, неважно за чем, заплати выездную пошлину. Это будет так: мы тебя на границе обслуживаем. Сто долларов с носа плати и едь за границу. Тогда он придет в наш магазин и купит наш холодильник, а не будет тащить из Евросоюза барахло неизвестно какого производства. А они там будут сидеть потирать руки − три миллиарда долларов вывезли им туда денег, у них развивается торговля, производство, а мы барахтаемся здесь, как дураки». В итоге идею реализовывать не стали.
Где действует такой налог
За выезд из Австралии каждый человек старше 12 лет должен заплатить 27 австралийских долларов (около 42 беларуских рублей). В Израиле каждое 1 января обновляют плату за выезд, она отличается в зависимости от вашего паспорта и терминала, который вы проходите, но в среднем составляет около 102 шекелей (27,6 долларов). В Коста-Рике тоже немаленький налог на вылет (если отправиться в другую страну по морю, то, кажется, платить ничего не придётся) − 27 долларов. На три доллара придётся заплатить при вылете из Перу, но там налог внесён в стоимость билета.