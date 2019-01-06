В Японии ввели налог на выезд из страны. Лукашенко предлагал такое и у нас

Сегодня, 7 января, в Японии начал действовать налог на выезд из страны, пишет meduza.io со ссылкой на японскую телерадиокомпанию NHK. И это, кстати, первый налог, который ввели в стране за 27 лет. Такой же у нас предлагал ввести президент, но обошлось.

Платить тысячу японских иен (около девяти долларов) за выезд из Японии что и по морю, и по воздуху должны все − и жители страны, и иностранцы. Налог будет включен в стоимость билета. Освобождены от уплаты только дети до двух лет и транзитные пассажиры, которые покинут Японию в течение 24 часов после прибытия.

Как много заработают на этом

Правительство Японии посчитало , что может заработать на налоге около 400 миллионов долларов, которые направит на развитие туризма. За 2018 год страну посетило 30 миллионов человек, а в 2020 году там пройдёт летняя Олимпиада, так что туристов будет ещё больше − правительство рассчитывает на показатель в 40 миллионов.

Такой налог предлагали ввести и в Беларуси

В сентябре 2013 года Александр Лукашенко посещал завод «Мотовело». Тогда он возмущался, почему беларусы вывозят деньги в Европу и не покупают нашу продукцию − в частности, он говорил о холодильниках: «Почему мы создаем условия для ввоза в страну импорта, ещё и на льготных условиях? У нас свои холодильники, зачем нам льготные условия создавать для ввоза холодильников из-за границы? Нас критикуют − бедная, нищая страна. А наши люди до трёх миллиардов долларов в год вывозят за границу в Евросоюз».

Президент предложил ввести пошлину на выезд, причём назвал сумму в сто долларов: «Так вот я давно поручил, вплоть до того, что выезжаешь за пределы, неважно за чем, заплати выездную пошлину. Это будет так: мы тебя на границе обслуживаем. Сто долларов с носа плати и едь за границу. Тогда он придет в наш магазин и купит наш холодильник, а не будет тащить из Евросоюза барахло неизвестно какого производства. А они там будут сидеть потирать руки − три миллиарда долларов вывезли им туда денег, у них развивается торговля, производство, а мы барахтаемся здесь, как дураки». В итоге идею реализовывать не стали.

Где действует такой налог

За выезд из Австралии каждый человек старше 12 лет должен заплатить 27 австралийских долларов (около 42 беларуских рублей). В Израиле каждое 1 января обновляют плату за выезд , она отличается в зависимости от вашего паспорта и терминала, который вы проходите, но в среднем составляет около 102 шекелей (27,6 долларов). В Коста-Рике тоже немаленький налог на вылет (если отправиться в другую страну по морю, то, кажется, платить ничего не придётся) − 27 долларов. На три доллара придётся заплатить при вылете из Перу, но там налог внесён в стоимость билета.