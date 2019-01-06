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Исследование: беларусы редко волонтёрят и не помогают незнакомцам

07.01.2019 13:24 — Разное | KYKY  
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Американский институт общественного мнения «Институт Гэллапа» опубликовал отчёт о самых щедрых странах мира в 2018 году. Исследователи опросили 150 тысяч человек из 146 стран мира. В итоге оказалось, что беларусы попали в десятку самых неотзывчивых наций, пишет citydog.by.

В ходе опроса у людей спрашивали такое: «Помогали ли вы незнакомым людям за последний месяц?», «Работали ли вы волонтёром?» и «Давали ли вы деньги на благотворительность?» На первый вопрос только 31% беларусов ответили «да», и по этому показателю мы попали в десятку худших стран.

Кроме нас, неотзывчивы также жители Китая, Индии (31%, как и у нас), Македонии (30%), Латвии (28%), Чехии, Хорватии, Японии и Лаоса. Самый низкий показатель в Камбодже − тм всего 18% человек помогли незнакомцу в последний месяц. Отзывчивее всех жители Ливии (83%), Ирака (81%), Кувейта, Либерии и Сьерра-Леоне (по 80%).

Самые активные волонтёры в Индонезии − там аж 53% человек ответили, что за последний месяц безвозмездно делали добро. Многие предпочитают помогать деньгами, а не временем, − в Мьянме 88% людей предпочитают такой вариант В итоге исследователи сдеалил индекс социальной вовлечённости, в котором лидируют Индонезия и Австралия (по 59 пунктов), а хуже всех Йемен (15). Беларусь с 23 пунктами находится в низу списка.

Читайте по теме: Исследование: религиозные беларусы много пьют и хотят хорошие зарплаты

 
 
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Американский институт общественного мнения «Институт Гэллапа» опубликовал отчёт о самых щедрых странах мира в 2018 году. Исследователи опросили 150 тысяч человек из...
 
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