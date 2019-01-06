Лукашенко заявил о единстве белорусов, государства и церкви в миссии сохранения мира

пишет tass.ru Александр Лукашенко заявил, что белорусы, государство и церковь всегда были едины в миссии по сохранению и укреплению дружбы между народами и мира,tass.ru

"Мы ценим мир, потому что были свидетелями горя и ужасов войн, как никакой другой народ в мире. Белорусы это испытали сполна. Мы ценим мир и призываем все народы к дружбе и сотрудничеству. И в этой миссии наше государство, белорусский народ, наша церковь всегда были едины", - сказал глава государства, посещая в понедельник храм-памятник в честь Всех Святых в Минске . Его слова приводит президентская пресс-служба.





Лукашенко зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского и передал в дар храму икону "Рождество Христово". Во время богослужения глава государства отметил, что Рождество для белорусского народа - больше чем христианская традиция.





"Сама атмосфера этого торжества настраивает на добрые дела, именно в рождественские дни больше всего проводится благотворительных, других различных мероприятий, - отметил президент. - Я искренне признателен всем, кто проявляет заботу о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, это должна быть наша человеческая потребность".





Сохранить историческую память и мир





В разные времена белорусская земля теряла миллионы сыновей и дочерей, которые, не жалея своей жизни, защищали свою Родину, <….>, имена героев минувшего столетия и наших дней мы увековечили, построив этот величественный храм-памятник, он ровесник нашего молодого, суверенного и независимого государства, - отметил Лукашенко. - Все в этом проекте, от идеи до воплощения замысла, служит главной цели - сохранению исторической памяти, утверждению мира и согласия в обществе".





Президент поздравил всех присутствующих с Рождеством, пожелав чтобы "красивая и сильная Беларусь всегда была процветающей в мире". Лукашенко преподнесли в подарок специальное издание Евангелия, подготовленное к освящению главного престола храма-памятника, которое прошло 14 октября 2018 года с участием главы Русской православной церкви (РПЦ) Патриарха Кирилла.





Закладной камень был освящен предстоятелем РПЦ Алексием II в 1991 году, а активное строительство началось лишь в 2006 году. Это самый большой храм в Беларуси, его высота достигает 72 метров. Крипта Всехсвятской церкви не имеет аналогов в мире, в ней 504 ниши, в которых в хрустальных сосудах заложена земля с полей сражений великих исторических битв в защиту Отечества, а по периметру храма установили плиты памяти с именами погибших.



