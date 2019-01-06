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Спасенный в Магнитогорске десятимесячный Ваня пришел в сознание

07.01.2019 14:35 — Разное | Партизан  
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Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание. Об этом в понедельник журналистам сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.


Фото: МЧС России
Как она отметила, можно сказать, что состояние ребенка за время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии существенно улучшилось. «Активно реагирует, общается с мамой», — сказала Скворцова.

Министр добавила, что у малыша появился голос, это означает, что осложнений в связи с длительным пребыванием на искусственной вентиляции легких нет.

«Мама психологически еще не вышла из состояния стресса, конечно, и все ее тревоги и страхи, они пока сохраняются. Но вместе с тем мама отмечает тоже улучшение состояния ребенка, это ее, естественно, очень радует. В целом она хорошо устроена», — отметила Скворцова.

Сроки восстановления
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль отметил, что восстановление малыша займет не один месяц.

«В целом мы расцениваем сегодняшнее состояние как такой небольшой подарок родителям, нам всем, россиянам, к Рождеству. Он был абсолютно разбалансирован, он сам не мог дышать, у него плохо работали почки, он не мог есть и много других проблем… Сегодня он реагирует на окружающих, он начал глотать, его сняли с искусственной вентиляции, но проблем еще достаточно много. Я думаю, что не один месяц уйдет для того, чтобы он „встал на ноги“ и поправился», — сказал Рошаль.


При этом, по его словам, если раньше медики думали о том, будет ли ребенок жить, то сегодня врачи рассуждают, с какими последствиями Ваня будет восстанавливаться после полученных травм, в том числе что будет с его правой ногой, которая получила серьезное обморожение и перелом.

Вероника Скворцова также отметила, что процесс заживления ноги будет долгим. «Поэтому продолжается вся терапия комплексная, включая ту терапию, которая нормализует микроциркуляцию. Это ребеночек, уже активно интересующийся миром, эмоционально реагирующий — это очень важно», — отметила министр, добавив, что врачи надеются полностью сохранить Ване ногу.

В результате ЧП в Магнитогорске на момент эвакуации в Москву 1 января у мальчика была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание. Младенец провел под завалами более 30 часов, ночью температура воздуха опускалась до минус 27 градусов. Диагностические исследования, проведенные в Москве, показали, что повреждений мозга у малыша нет, функция почек практически восстановлена, врачам с большой вероятностью удастся спасти обмороженную ногу мальчика.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.


 
 
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Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание. Об этом в понедельник журналистам сообщила...
 
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