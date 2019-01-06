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Минтруда прогнозирует снижение темпов роста зарплаты в следующем году

07.01.2019 14:12 — Разное | Партизан  
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Рост реальной заработной платы в экономике Беларуси в 2019 году по сравнению с 2018 годом прогнозируется на 3,8%, в бюджетной сфере – свыше 4%, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на пресс-конференции в Минске.

«В 2019 году мы прогнозируем реальный темп роста в бюджетной сфере более 104%, в реальном секторе – 103,8%», — сказала Костевич. По ее данным, по итогам 2018 года этот рост составил соответственно 13,1% и 10,2%, пишет Белрынок.


Также министр сообщила о подготовленном проекте указа «Об оплате труда работников бюджетных организаций». «Думаю, в ближайшее время он будет принят, — сказала она. — Но основная цель — оптимизировать, упростить систему начисления зарплаты в бюджетной сфере». По словам Костевич, новый нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное — стимулирующие надбавки. Говоря в целом о совершенствовании оплаты труда в соответствии с уровнем квалификации, министр рассказала о планах изменить единую тарифную сетку, состоящую сейчас из 27 тарифных разрядов. Их число сократится до 18 — с распределением категорий работников по профессионально-квалификационным группам и диапазонам тарифных разрядов. Также тарифную ставку первого разряда планируется заменить базовой ставкой.



 
Теги: Минск
 
 
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Рост реальной заработной платы в экономике Беларуси в 2019 году по сравнению с 2018 годом прогнозируется на 3,8%, в бюджетной сфере – свыше 4%, сообщила министр труда и...
 
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