Юрист отца сына Виктории Азаренко выиграл кучу безнадежных дел и работал с Кучмой

Алан Дершовиц посвятил вовсе не спорту. SPORT.TUT.BY рассказывает о защитнике интересов Билли Маккига. И все же большую часть карьеры юристпосвятил вовсе не спорту.рассказывает о защитнике интересов





Почерк Дершовица заметен в судебной тяжбе Азаренко с Маккигом





Позиция Виктории Азаренко в споре с бывшим бойфрендом Билли Маккигом за право опеки над общим ребенком после вынесения решения Ленинским судом города Минска и его признания Верховным судом Лос-Анджелеса казалась выигрышной. Тем временем Маккиг воспользовался правом на обжалование постановления, и Апелляционный суд согласился с доводами отца мальчика.





Дело в том, что белорусский суд известил Маккига о рассмотрении дела, направив повестку по адресу минской прописки, которую он не мог получить, находясь в США. То есть Маккига уведомили о заседании суда недолжным образом, что не позволило ему защитить свои интересы. А это противоречит нормам UCCJEA («Единого закона об юрисдикции и защите прав опеки над детьми»). Судебное разбирательство продолжается. Точку в нем должен поставить суд Лос-Анджелеса.





Как стало известно из материалов tennis.life, Маккига представляет известный юрист Алан Дершовиц, звезда процессуального, прецедентного и конституционного суда в Соединенных Штатах. И в том, как развернулось дело Азаренко против Маккига, просматривается стиль Дершовица.





Одной из самых громких побед Алана Дершовица является вынесение судом оправдательного вердикта в деле О-Джея Симпсона. Известного игрока в американский футбол обвиняли в убийстве жены Николь и ее друга Рона Голдмана. Собранные прокурором доказательства указывали на то, что именно Симпсон — убийца. Дершовицу удалось найти изъяны в уликах. Симпсона оправдали. Этой истории посвящен сериал «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений», произведенный на основе книги Джеффри Тубина. На основе этого дела сам Дершовиц написал книгу, которая вышла в 1996 году, — «Разумные сомнения: система уголовного правосудия и дело Симпсона».





В еще одном громком деле, которое вел Дершовиц, несостоятельность улик снова сыграла решающую роль. Защищая британского аристократа Клауса фон Бюлова в вышестоящем суде после вынесения приговора с 30-летним тюремным сроком, Алан нашел, что улики добыты незаконным образом. Бюлова освободили, а после второго суда признали невиновным.









На фоне подобных примеров процедурная небрежность в судебном разбирательстве между Азаренко и Маккигом, на которую, думается, указал Дершовиц или кто-то из его команды, выглядит мелкой работенкой для опытного юриста. Кроме того, почерк Дершовица отличают создание шумихи в медиа, влияние на судей через формирование общественного мнения в пользу клиента.





Мнение Дершовица обладает политическим весом





В возрасте 28 лет Алан Дершовиц стал самым молодым профессором Гарвардского университета в истории. В своем телевизионном шоу Ларри Кинг назвал юриста «голливудским профессором», затем поправился и в шутку отметил, что Алана играли в кино.





— Все, кто знает профессора Дершовица, отзываются о нем с мрачным уважением. Адвокаты никогда не вспоминают его добрым словом, — такую характеристику в зрелом возрасте получил Алан перед публичными дебатами в Бостоне более чем тридцать лет назад.





С годами Алан Дершовиц не растерял авторитет. Его звали на ужины три американских президента: Билл Клинтон, Барак Обама и Дональд Трамп. За встречу с Трампом и публичную поддержку его решения о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства Дершовица, как члена Демократической партии, сильно раскритиковали. Действительно, в разговоре с действующим президентом США Алан поделился экспертным мнением о ситуации на Ближнем Востоке, а положению здесь Израиля посвящен ряд книг юриста.









На самом деле на последних президентских выборах в США Дершовиц поддерживал Хиллари Клинтон и направил на организацию ее кампании 10 тысяч долларов. С тех пор Алан не стал поклонником Трампа. Он выступает против иммиграционной политики Вашингтона, а также против налоговой реформы и реформы здравоохранения. Тем не менее на публичном пространстве Дершовиц защищает Трампа от нападок с обвинениями в использовании информации, добытой в результате взлома компьютеров Национального комитета Демократической партии, нарушении закона о финансировании избирательных кампаний и якобы сговоре с Россией. Некоторые из обвинений Дершовиц считает недостаточно обоснованными для того, чтобы рассмотреть в них преступное деяние. Другие сравнивает с незначительными правонарушениями вроде перехода улицы в неположенном месте или дает им определение «политическая борьба».





В августе 2017 года Дершовиц представил книгу под названием Тrumped up, в которой приводит аргументы против импичмента Дональда Трампа. В книге юрист делает отсылки к мотивам закрепленных Конституцией предложений отцов-основателей США и сопоставляет их с информационным фоном вокруг Трампа, направленным на принудительную отставку президента. По мнению Дершовица, до сих пор не предъявлено доказательств вины Трампа в чем-либо, что заставило бы его повторить судьбу Ричарда Никсона.





Дершовиц консультировал Кучму, когда тот отбивался от обвинений к причастности в смерти журналиста





В 2011 году на бывшего президента Украины Леонида Кучму завели уголовное дело в рамках расследования убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Сторона защиты привлекла к делу Алана Дершовица. Тот согласился лишь на роль консультанта.





История завершилась тем, что Печерский районный суд Киева признал обвинения в адрес Кучмы безосновательными. Такого исхода удалось добиться во многом благодаря стратегии Дершовица. Он настаивал на том, что аудиозаписи экс-майора госохраны Николая Мельниченко, дискредитирующие Кучму, нельзя признать оригинальными, то есть не подвергшимися монтажу. Позже выяснилось, что записи были получены следствием незаконным путем, а поэтому не могут считаться доказательством вины Кучмы. Других материалов суду не предъявили.





Другие факты о Дершовице





Алан Дершовиц агностик, что не мешает ему коллекционировать православные иконы. Он начал собирать их после визитов в СССР в 70-х и 80-х годах прошлого века, когда с успехом защитил в суде советских диссидентов.





Алан считает, что проиграл бы защиту Адольфа Гитлера, однако абсолютно точно взялся бы представлять немецкого фюрера, если бы это случилось сегодня, а не в 1940-х, так как, по мнению юриста, несмотря ни на что, необходимо верить в институт судебной власти.





— Я не хочу, чтобы наша страна превратилась в сталинскую Россию, где Лаврентий Берия сказал Сталину: дайте мне человека, а преступление я найду, — приводит слова Дершовица BBC News Русская служба со ссылкой на Си-эн-эн и Fox News.









Алан Дершовиц играет в баскетбол и является болельщиком клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс». Благодаря его активности в странах арабского мира стали допускать на соревнования израильских спортсменов, а в случае их побед теперь там включают гимн Израиля и поднимают государственный флаг Израиля.





Дершовиц побеждает не всегда. В 1992 году он защищал боксера Майка Тайсона в деле об изнасиловании «Мисс Черная Америка» Дезире Вашингтон и проиграл. Тайсон провел в тюрьме три года из шести предписанных приговором лет. В книге «Америка в суде: Изнанка судебных процессов, изменивших нашу страну» Дершовиц поведал, что родственники стороны обвинения предоставили суду заведомо ложные показания. Об этом, а также о давлении на присяжных в ходе рассмотрения дела сообщали СМИ.







