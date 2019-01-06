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На Рождество Лукашенко поехал в храм Федора Полного

07.01.2019 12:55 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко зажег сегодня рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского в Храме-памятнике в честь Всех Святых.


фото Белта

У церкви главу государства встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко и мэр столицы Анатолий Сивак, пишет Белта.

Александр Лукашенко по прибытии к храму возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма-памятника. Глава государства ознакомился с убранством и росписью церкви и зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского.

Во время богослужения глава государства отметил, что праздник Рождества Христова для белорусского народа - больше чем христианская традиция. Он объединяет людей, независимо от степени духовности и силы веры, затрагивает в сердцах глубинные чувства: желание любить, прощать, жить в мире и согласии.

«Сама атмосфера этого торжества настраивает на добрые дела. Именно в рождественские дни больше всего проводится благотворительных, других различных мероприятий. И я искренне признателен всем, кто проявляет заботу о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - заявил он. - Это должна быть наша человеческая потребность. Ты сегодня поможешь людям, которые в этом нуждаются, - завтра люди помогут тебе».
Александр Лукашенко подчеркнул, что Рождество - один из самых глубоких по своему смыслу христианских праздников. Оно символизирует рождение человека, которому предначертано совершить подвиг, пожертвовать собой ради спасения людей.

«В разные времена белорусская земля теряла миллионы сыновей и дочерей, которые, не жалея своей жизни, защищали свою Родину, - констатировал он. - Судьбы многих бесследно стерло время. Но имена героев минувшего столетия и наших дней мы увековечили, построив этот величественный храм-памятник. Он ровесник нашего молодого, суверенного и независимого государства. Все в этом проекте, от идеи до воплощения замысла, служит главной цели - сохранению исторической памяти, утверждению мира и согласия в обществе».

Крипта храма-памятника, являясь символом справедливости и толерантности, бережет имена героев, независимо от их национальности и вероисповедания, хранит землю из разных уголков мира, где за правое дело сражались белорусские воины.

«Историю не изменить, ее нельзя и забыть. Потому что нет лучше защиты, чем память о трагическом прошлом. Мы ценим мир, потому что были свидетелями горя и ужасов войн, как никакой другой народ в мире. Белорусы это испытали сполна. Мы ценим мир и призываем все народы к дружбе и сотрудничеству. И в этой миссии наше государство, белорусский народ, наша церковь всегда были едины», - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз поздравил всех присутствующих с Рождеством, пожелав гражданам здоровья и благополучия. «Пусть на нашей земле рождаются дети. Нам очень важно, чтобы их было много. Пусть у них будет счастливое детство и долгая интересная, яркая жизнь - все это зависит только от нас. А наша красивая и сильная Беларусь всегда благодаря нашему уму и рукам будет процветающей в мире. И во имя этого мы должны сделать все. Именно это я хочу подчеркнуть в этот светлый праздник Рождества. Именно к этому призываю всех нас в этот день», - резюмировал он.

Глава государства передал в дар храму-памятнику в честь Всех Святых икону «Рождество Христово». Она была изготовлена в мастерской каменной россыпи при Свято-Елисаветинском монастыре по оригинальной технологии засыпки измельченных камней (жемчуг, кальцит, мрамор, яшма, азурит, лазурит, малахит и другие) и их закрепления специальным клеем.

На иконе изображена пещера города Вифлеема. В центре иконы - Богоматерь, у которой на коленях лежит Младенец Христос. Над ним склонились Иосиф, обручник, покровитель Пречистой Девы Марии, и Ангел, прославляющий появившегося на свет Иисуса Христа.

Александру Лукашенко преподнесли в подарок специальный выпуск Евангелия, разработанный к освящению главного престола Храма-памятника в честь Всех Святых. Каждый разворот книги содержит соответствующие по содержанию тексты на церковно-славянском и русском языках с указанием параллельных мест. Издание покрыто окладом, изготовленным из латуни в технике златоустовской гравюры на стали.



 
 
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Александр Лукашенко зажег сегодня рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского в Храме-памятнике в честь Всех Святых.
 
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