На Рождество Лукашенко поехал в храм Федора Полного

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пишет Белта. У церкви главу государства встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко и мэр столицы Анатолий Сивак,Белта.





Александр Лукашенко по прибытии к храму возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма-памятника. Глава государства ознакомился с убранством и росписью церкви и зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского.





Во время богослужения глава государства отметил, что праздник Рождества Христова для белорусского народа - больше чем христианская традиция. Он объединяет людей, независимо от степени духовности и силы веры, затрагивает в сердцах глубинные чувства: желание любить, прощать, жить в мире и согласии.





«Сама атмосфера этого торжества настраивает на добрые дела. Именно в рождественские дни больше всего проводится благотворительных, других различных мероприятий. И я искренне признателен всем, кто проявляет заботу о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - заявил он. - Это должна быть наша человеческая потребность. Ты сегодня поможешь людям, которые в этом нуждаются, - завтра люди помогут тебе».

Александр Лукашенко подчеркнул, что Рождество - один из самых глубоких по своему смыслу христианских праздников. Оно символизирует рождение человека, которому предначертано совершить подвиг, пожертвовать собой ради спасения людей.





«В разные времена белорусская земля теряла миллионы сыновей и дочерей, которые, не жалея своей жизни, защищали свою Родину, - констатировал он. - Судьбы многих бесследно стерло время. Но имена героев минувшего столетия и наших дней мы увековечили, построив этот величественный храм-памятник. Он ровесник нашего молодого, суверенного и независимого государства. Все в этом проекте, от идеи до воплощения замысла, служит главной цели - сохранению исторической памяти, утверждению мира и согласия в обществе».





Крипта храма-памятника, являясь символом справедливости и толерантности, бережет имена героев, независимо от их национальности и вероисповедания, хранит землю из разных уголков мира, где за правое дело сражались белорусские воины.





«Историю не изменить, ее нельзя и забыть. Потому что нет лучше защиты, чем память о трагическом прошлом. Мы ценим мир, потому что были свидетелями горя и ужасов войн, как никакой другой народ в мире. Белорусы это испытали сполна. Мы ценим мир и призываем все народы к дружбе и сотрудничеству. И в этой миссии наше государство, белорусский народ, наша церковь всегда были едины», - обратил внимание Александр Лукашенко.





Глава государства еще раз поздравил всех присутствующих с Рождеством, пожелав гражданам здоровья и благополучия. «Пусть на нашей земле рождаются дети. Нам очень важно, чтобы их было много. Пусть у них будет счастливое детство и долгая интересная, яркая жизнь - все это зависит только от нас. А наша красивая и сильная Беларусь всегда благодаря нашему уму и рукам будет процветающей в мире. И во имя этого мы должны сделать все. Именно это я хочу подчеркнуть в этот светлый праздник Рождества. Именно к этому призываю всех нас в этот день», - резюмировал он.





Глава государства передал в дар храму-памятнику в честь Всех Святых икону «Рождество Христово». Она была изготовлена в мастерской каменной россыпи при Свято-Елисаветинском монастыре по оригинальной технологии засыпки измельченных камней (жемчуг, кальцит, мрамор, яшма, азурит, лазурит, малахит и другие) и их закрепления специальным клеем.





На иконе изображена пещера города Вифлеема. В центре иконы - Богоматерь, у которой на коленях лежит Младенец Христос. Над ним склонились Иосиф, обручник, покровитель Пречистой Девы Марии, и Ангел, прославляющий появившегося на свет Иисуса Христа.





Александру Лукашенко преподнесли в подарок специальный выпуск Евангелия, разработанный к освящению главного престола Храма-памятника в честь Всех Святых. Каждый разворот книги содержит соответствующие по содержанию тексты на церковно-славянском и русском языках с указанием параллельных мест. Издание покрыто окладом, изготовленным из латуни в технике златоустовской гравюры на стали.







