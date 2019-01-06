Поиски Николая Бетени продолжаются. Волонтёры прочёсывают местность

Сегодня, 7 января 2018 года продолжаются поиски пропавшего в новогоднюю ночь Николая Бетени. Его ищут волонтёры. Пока безрезультатно.



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Вчера вечером родные мужчины обратились с призывом помочь кто чем сможет.



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