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Поиски Николая Бетени продолжаются. Волонтёры прочёсывают местность

07.01.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 7 января 2018 года продолжаются поиски пропавшего в новогоднюю ночь Николая Бетени. Его ищут волонтёры. Пока безрезультатно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62310.php

Поиски Николая Бетени продолжаются. Волонтёры прочёсывают местность

Вчера вечером родные мужчины обратились с призывом помочь кто чем сможет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62310.php

Поиски Николая Бетени продолжаются. Волонтёры прочёсывают местность


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62310.php

Поиски Николая Бетени продолжаются. Волонтёры прочёсывают местность

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

 
 
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Сегодня, 7 января 2018 года продолжаются поиски пропавшего в новогоднюю ночь Николая Бетени. Его ищут волонтёры. Пока безрезультатно. Вчера вечером родные мужчины...
 
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