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Поиски Николая Бетени продолжаются. Волонтёры прочёсывают местность
07.01.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 7 января 2018 года продолжаются поиски пропавшего в новогоднюю ночь Николая Бетени. Его ищут волонтёры. Пока безрезультатно.
Вчера вечером родные мужчины
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Сегодня, 7 января 2018 года продолжаются поиски пропавшего в новогоднюю ночь Николая Бетени. Его ищут волонтёры. Пока безрезультатно. Вчера вечером родные мужчины...
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