Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов мороза, при прояснениях - 13-18 ниже нуля. Днем будет от 4 до 10 градусов мороза.
|
До 18 градусов мороза и гололедица прогнозируются в Беларуси 8 января
07.01.2019 15:42 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов мороза, при прояснениях - 13-18 ниже нуля. Днем будет от 4 до 10 градусов мороза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)