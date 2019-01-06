США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

пише т sputnik.by "Гражданские самолеты Сухого" пока не получили от министерства финансов США ответа по вопросу поставок самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран,т sputnik.by

Ранее в воскресенье израильский портал iHLS сообщил, что Соединенные Штаты отказали в предоставлении экспортного сертификата на поставки самолетов SSJ100 в Иран.





Американская сторона мотивировало свое решение тем, что в SSJ100 более 10% американских комплектующих в базовой версии российского пассажирского самолета. В этой связи требуется согласование продаж с официальным Вашингтоном, поскольку исламская республика находится под санкциями со стороны США.





"Мы пока не получали никакого ответа: ни положительного, ни отрицательного", — ответили пресс-службе российской компании на вопрос о запрете США на поставки воздушных судов в Иран.

В апреле прошлого года "Гражданские самолеты Сухого" в рамках авиасалона "Eurasia Airshow" в Анталье подписали меморандумы о намерениях поставить.









Согласно договоренностям 40 Sukhoi Superjet 100 в новой "русифицированной" (снижение американских комплектующих американского производства с 20 до 10 процентов, прим. – Sputnik) версии — SSJ100R двум иранским авиакомпаниям в период до 2022 года.





После этого летом глава российской компании Александр Рубцов пояснял, что в таком случае самолеты Sukhoi Superjet 100 будут выведены из под действия рестрикций со стороны США.



