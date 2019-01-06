Обезумевший танцор Полунин помолился за Путина в Индии









В этот раз Полунин опубликовал на своей персональной странице в социальной сети Instagram фотографию собственного голого торса, на котором нанесена татуировка с портретом Путина. В подписи к фото артист балета призывает своих подписчиков «помолиться за Владимира сегодня вечером». «В Индии дети дали мне тарелки с цветами и огнем, чтобы помолиться и пустить по святой реке Ганг. Одна из молитв была за Владимира Путина. Когда ребенок передавал тарелку, он сказал «Путин». Защитите его, дайте сил, здоровья», - пишет он.





Следует также отметить, что в связи с такими высказываниями в адрес российского президента, популярность Полунина в вышеуказанной социальной сети начала стремительно падать. Дело в том, что ранее Полунин никогда не высказывался о любви к Путину, а наоборот, всячески поддерживал Украину. Но, примерно за месяц до Нового года, что-то пошло не так, и артист балета полностью переключил свое внимание на Россию и его неоднозначного лидера.



