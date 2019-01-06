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Иван Садовничий отправился на сбор

07.01.2019 16:00 — Разное | Партизан  
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Покинувший "Жетысу" белорусский защитник Иван Садовничий отправился на сбор с еще одим клубом из Казахстана - "Кайсаром".


Садовничий - на просмотре в "Кайсаре"

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Кызылорды.


 
 
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Покинувший "Жетысу" белорусский защитник Иван Садовничий отправился на сбор с еще одим клубом из Казахстана - "Кайсаром".
 
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