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В Черном море затонуло грузовое судно с россиянами на борту
У берегов Турции затонуло грузовое судно «Волга-Балт», шедшее под панамским флагом. Об этом сообщила администрация турецкой провинции Самсун.
«Волга-Балт» подала сигнал бедствия около восьми часов утра по местному времени (совпадает с московским). В момент крушения судно находилось в 130 километрах от порта Самсун. На место происшествия прибыли спасательные вертолеты и катера,
Крушение судна возле Самсуна: семь из 13 членов экипажа спасены, шестеро погибли
По данным турецкого агентства Anadolu, на борту судна были 13 членов экипажа: девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян. Спасены семь человек, остальные погибли, заявил губернатор провинции Самсун Осман Каймак.
Гражданство погибших не уточняется.
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У берегов Турции затонуло грузовое судно «Волга-Балт», шедшее под панамским флагом. Об этом сообщила администрация турецкой провинции Самсун.
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