В Черном море затонуло грузовое судно с россиянами на борту

пишет Медуза. «Волга-Балт» подала сигнал бедствия около восьми часов утра по местному времени (совпадает с московским). В момент крушения судно находилось в 130 километрах от порта Самсун. На место происшествия прибыли спасательные вертолеты и катера,Медуза.









Крушение судна возле Самсуна: семь из 13 членов экипажа спасены, шестеро погибли

По данным турецкого агентства Anadolu, на борту судна были 13 членов экипажа: девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян. Спасены семь человек, остальные погибли, заявил губернатор провинции Самсун Осман Каймак.





Гражданство погибших не уточняется.



