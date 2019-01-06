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В Черном море затонуло грузовое судно с россиянами на борту

07.01.2019 15:50 — Разное | Партизан  
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У берегов Турции затонуло грузовое судно «Волга-Балт», шедшее под панамским флагом. Об этом сообщила администрация турецкой провинции Самсун.

«Волга-Балт» подала сигнал бедствия около восьми часов утра по местному времени (совпадает с московским). В момент крушения судно находилось в 130 километрах от порта Самсун. На место происшествия прибыли спасательные вертолеты и катера, пишет Медуза.


Крушение судна возле Самсуна: семь из 13 членов экипажа спасены, шестеро погибли
По данным турецкого агентства Anadolu, на борту судна были 13 членов экипажа: девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян. Спасены семь человек, остальные погибли, заявил губернатор провинции Самсун Осман Каймак.

Гражданство погибших не уточняется.


 
 
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У берегов Турции затонуло грузовое судно «Волга-Балт», шедшее под панамским флагом. Об этом сообщила администрация турецкой провинции Самсун.
 
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