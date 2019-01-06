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Крепитесь, люди! Синоптики обещают мороз и ветер 8 января
На всей территории страны 8 января сохранится морозная погода, сообщили корреспонденту агентства
По Беларуси ожидается ветер порывами до 12-14 м/с, местами пройдет снег, возможна слабая метель.
В столице 8 января будет облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. Ветер южный порывами до 12 м/с, температура воздуха днем -6… -8 °C.
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На всей территории страны 8 января сохранится морозная погода, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Государственном учреждении «Республиканский...
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