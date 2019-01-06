В Перу стартовал ралли-рейд «Дакар-2019»









– Воскресный день в Лиме (поздний вечер по белорусскому времени. – Прим. авт.) завершился большим автоспортивным праздником. Церемония торжественного старта ралли «Дакар» привлекла огромное количество болельщиков и зрителей. Более 100 тыс. человек посетили пляж Магдалена-Дель-Мар, где был установлен стартовый подиум «Дакара». Кстати, наш пилот и руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович на правах серебряного призера «Дакара» прошлого года приветствовал зрителей ближе к концу церемонии в компании топ-гонщиков, – отметили в пресс-службе ОАО «МАЗ».





Вечером 7 января участникам соревнований предстоит преодолеть первый этап гонки по маршруту Лима – Писко протяженностью 331 км с относительно коротким 84-километровым скоростным спецучастком.









Ралли-марафон «Дакар-2019» (11-й южноамериканский и 41-й в целом) пройдет по территории одной страны – Перу. В основной своей части маршрут гонки проложен по пустынным районам, дюнные участки составят около 70 % трассы. Всего запланированы 10 этапов с перерывом на день отдыха 12 января в Ариекипе. Общая протяженность маршрута – 5 600 км, из них почти 3 000 км – спортивные спецучастки. Финиширует ралли-рейд 17 января в Лиме.





На «Дакар-2019» заявлено 334 спортивных экипажа из 61 страны: 167 мотоциклов/квадроциклов, 126 внедорожников/багги (небольшой легкий автомобиль высокой проходимости. – Прим. авт.) и 41 грузовик.







