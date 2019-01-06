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Календарь туристических событий на 2019 год подготовлен в Беларуси

07.01.2019 17:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Календарь туристических событий на 2019 год подготовлен в Беларуси
Фото из открытых источников

Список самых значимых мероприятий в сфере туризма, запланированных в Беларуси в этом году, составил Департамент по туризму Минспорта вместе с областными исполкомами и Минским горисполкомом, пишет БЕЛТА.

В списке более 90 событий. Это спортивные, музыкальные, гастрономические и кино- фестивали, театральные форумы и многое другое.

Одним из главных событий года для туристов станут II Европейские игры. Они пройдут с 21 по 30 июня 2019 года.

В регионах также готовят мероприятия для туристов. Так, музей-заповедник "Несвиж" приглашает на музыкально-­театрализованные квесты "Тайны и загадки князей Радзивиллов".

Для любителей водного туризма пройдет "Мотольская регата" в Брестской области.

 
 
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В списке более 90 событий. Это спортивные, музыкальные, гастрономические и кино- фестивали, театральные форумы и многое другое.
 
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