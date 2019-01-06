|
Календарь туристических событий на 2019 год подготовлен в Беларуси
07.01.2019 17:00 — Разное | Аргументы и факты
Список самых значимых мероприятий в сфере туризма, запланированных в Беларуси в этом году, составил Департамент по туризму Минспорта вместе с областными исполкомами и Минским горисполкомом, пишет
В списке более 90 событий. Это спортивные, музыкальные, гастрономические и кино- фестивали, театральные форумы и многое другое.
Одним из главных событий года для туристов станут II Европейские игры. Они пройдут с 21 по 30 июня 2019 года.
В регионах также готовят мероприятия для туристов. Так, музей-заповедник "Несвиж" приглашает на музыкально-театрализованные квесты "Тайны и загадки князей Радзивиллов".
Для любителей водного туризма пройдет "Мотольская регата" в Брестской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В списке более 90 событий. Это спортивные, музыкальные, гастрономические и кино- фестивали, театральные форумы и многое другое.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)