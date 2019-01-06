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Игрок хоккейной команды Китая: «Я впервые в Минске и в восторге от этого города»

07.01.2019 17:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По традиции Рождественский турнир – это не только хоккейные баталии, но и знакомство зарубежных спортсменов с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень интересно открыть для себя Беларусь»: как иностранные хоккеисты отдыхают в Минске

7 января на экскурсию по праздничной столице отправились хоккеисты Китая.

Игрок хоккейной команды Китая: «Я впервые в Минске и в восторге от этого города»

Игроки оценили главные проспекты города, а еще посетили Красный костел и Национальную библиотеку. Напоминаем: команда Китая не вышла в плей-офф, однако проявила себя, одолев команду Балкан в заключительном матче группового этапа.

Игрок хоккейной команды Китая: «Я впервые в Минске и в восторге от этого города»

Джин Рафаэль Ту-Ландри, игрок команды Китая:
Я впервые в Минске и в восторге от этого города. Люди у вас доброжелательные и открытые. Несмотря на то, что мы не прошли в финал, это были по-настоящему горячие состязания. Наши соперники – профессиональные хоккеисты. Например, Зубрус – это мой кумир с детства, и я многому у него научился.

Игрок хоккейной команды Китая: «Я впервые в Минске и в восторге от этого города»

Марк Саймон, игрок команды Китая:
Мне всегда хотелось посетить вашу страну и ваш город. Люди в Минске очень добрые и отзывчивые. Сам турнир организован на очень высоком уровне.

Игрок хоккейной команды Китая: «Я впервые в Минске и в восторге от этого города»

Вечером хоккеисты сборной Китая посетят финальную игру Рождественского турнира, а также церемонию закрытия. Ну, а 8 января спортсмены будут прощаться с белорусской столицей.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. По традиции Рождественский турнир – это не только хоккейные баталии, но и знакомство зарубежных спортсменов с Минском, сообщили в программе...
 
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