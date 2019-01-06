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Игрок хоккейной команды Китая: «Я впервые в Минске и в восторге от этого города»
Новости Беларуси. По традиции Рождественский турнир – это не только хоккейные баталии, но и знакомство зарубежных спортсменов с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 января на экскурсию по праздничной столице отправились хоккеисты Китая.
Игроки оценили главные проспекты города, а еще посетили Красный костел и Национальную библиотеку. Напоминаем: команда Китая не вышла в плей-офф, однако проявила себя, одолев команду Балкан в заключительном матче группового этапа.
Джин Рафаэль Ту-Ландри, игрок команды Китая:
Марк Саймон, игрок команды Китая:
Вечером хоккеисты сборной Китая посетят финальную игру Рождественского турнира, а также церемонию закрытия. Ну, а 8 января спортсмены будут прощаться с белорусской столицей.
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Новости Беларуси. По традиции Рождественский турнир – это не только хоккейные баталии, но и знакомство зарубежных спортсменов с Минском, сообщили в программе...
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