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«Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество
Новости Беларуси. Чтобы разделить радость Рождества и помолиться о главном и сокровенном, тысячи верующих идут в храмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Божественные литургии проходят по всей Беларуси. Каждый стремится наполнить этот день верой, надеждой и милосердием.
Для меня очень важно отмечать этот праздник именно с семьей. Мы всегда стараемся в этот светлый праздник приходить в церковь и вместе его встречать.
Протоирей Владимир Уваров, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:
12 дней после Рождества называют Святками. Это время добрых дел, помощи близким. Принято также ходить друг к другу в гости и дарить подарки.
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Новости Беларуси. Чтобы разделить радость Рождества и помолиться о главном и сокровенном, тысячи верующих идут в храмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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