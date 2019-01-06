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«Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество

07.01.2019 17:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чтобы разделить радость Рождества и помолиться о главном и сокровенном, тысячи верующих идут в храмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество

«Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество

Божественные литургии проходят по всей Беларуси. Каждый стремится наполнить этот день верой, надеждой и милосердием.

«Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество

Для меня очень важно отмечать этот праздник именно с семьей. Мы всегда стараемся в этот светлый праздник приходить в церковь и вместе его встречать.

«Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество

Протоирей Владимир Уваров, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:
Хотелось бы пожелать всем людям доброй воли. Всем христианам, которые ныне празднуют это событие – великой радости, духовного подъема.

«Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество

12 дней после Рождества называют Святками. Это время добрых дел, помощи близким. Принято также ходить друг к другу в гости и дарить подарки.
 
 
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Новости Беларуси. Чтобы разделить радость Рождества и помолиться о главном и сокровенном, тысячи верующих идут в храмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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