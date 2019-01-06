«Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество

Новости Беларуси. Чтобы разделить радость Рождества и помолиться о главном и сокровенном, тысячи верующих идут в храмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Божественные литургии проходят по всей Беларуси. Каждый стремится наполнить этот день верой, надеждой и милосердием.





Для меня очень важно отмечать этот праздник именно с семьей. Мы всегда стараемся в этот светлый праздник приходить в церковь и вместе его встречать.





Протоирей Владимир Уваров, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Хотелось бы пожелать всем людям доброй воли. Всем христианам, которые ныне празднуют это событие – великой радости, духовного подъема.





12 дней после Рождества называют Святками. Это время добрых дел, помощи близким. Принято также ходить друг к другу в гости и дарить подарки.