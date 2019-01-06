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Александр Лукашенко преподнес в дар храму Всех Святых икону
Новости Беларуси. 7 января Александр Лукашенко посетил торжественное богослужение в Храме-памятнике в честь Всех Святых в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые планируют установить на колокольне храма-памятника.
В дар храму-памятнику Президент передал уникальную икону «Рождество Христово». Образ создали по оригинальной технологии в мастерской каменной россыпи при Свято-Елисаветинском монастыре.
В подарок Александру Лукашенко преподнесли особенный выпуск Евангелия, проект которого получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На страницах – тексты на церковно-славянском и русском языках.
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Новости Беларуси. 7 января Александр Лукашенко посетил торжественное богослужение в Храме-памятнике в честь Всех Святых в столице, сообщили в программе Новости «24...
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