Александр Лукашенко преподнес в дар храму Всех Святых икону

Новости Беларуси. 7 января Александр Лукашенко посетил торжественное богослужение в Храме-памятнике в честь Всех Святых в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Глава государства возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые планируют установить на колокольне храма-памятника.





Президент Беларуси зажёг рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске

В дар храму-памятнику Президент передал уникальную икону «Рождество Христово». Образ создали по оригинальной технологии в мастерской каменной россыпи при Свято-Елисаветинском монастыре.









В подарок Александру Лукашенко преподнесли особенный выпуск Евангелия, проект которого получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На страницах – тексты на церковно-славянском и русском языках.



