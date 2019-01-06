ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко преподнес в дар храму Всех Святых икону

07.01.2019 17:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 7 января Александр Лукашенко посетил торжественное богослужение в Храме-памятнике в честь Всех Святых в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко преподнес в дар храму Всех Святых икону

Александр Лукашенко преподнес в дар храму Всех Святых икону

Глава государства возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые планируют установить на колокольне храма-памятника.

Александр Лукашенко преподнес в дар храму Всех Святых икону

Президент Беларуси зажёг рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске

В дар храму-памятнику Президент передал уникальную икону «Рождество Христово». Образ создали по оригинальной технологии в мастерской каменной россыпи при Свято-Елисаветинском монастыре.

Александр Лукашенко преподнес в дар храму Всех Святых икону

Александр Лукашенко преподнес в дар храму Всех Святых икону

В подарок Александру Лукашенко преподнесли особенный выпуск Евангелия, проект которого получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На страницах – тексты на церковно-славянском и русском языках.

Александр Лукашенко преподнес в дар храму Всех Святых икону
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 7 января Александр Лукашенко посетил торжественное богослужение в Храме-памятнике в честь Всех Святых в столице, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гастарбайтер спас восемь человек из-под обломков жилого дома в Магнитогорске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика