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В Италии заместитель мэра выбросил вещи бездомного. Жители «поставили» его на место

07.01.2019 16:56 — Разное | KYKY  
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Жители итальянского города Триест показали отличный пример того, как нужно ставить на место невоспитанных политиков. Заместитель мэра города Паоло Полидори похвастался на своей странице в Facebook, как выбросил «кучу тряпок бездомного». Пост уже удалён − его сильно раскритиковали жители, которые вместе собрали вещей для этого бездомного и извинились перед ним от имени Триеста, пишет ilfattoquotidiano.it.

Полидори − член «Лиги Севера», правой политической партии Италии, которая обещает депортировать сотни тысяч мигрантов из страны и дать независимость северным итальянским провинциям, чтобы они образовали государство Падания со столицей в Милане. Её возглавляет министр внутренних дел страны Маттео Сальвини. Всем этим и объясняется позиция Паоло Полидори − он сказал, что «бродягой» был румын, которому приказали покинуть город. В посте в соцсетях политик написал, что с радостью выбросил «кучу тряпок бездомного», потому что он «нормальный гражданин, который заботится об обстановке в своем городе. <...> Теперь улица выглядит прилично! Будет ли так продолжаться? Посмотрим. О какой терпимости может идти речь! Я хочу, чтобы Триест был чистым! P.S. Я немедленно пошел мыть руки!»

Отметим, что критика в адрес политика усилилась в том числе из-за того, что в городе сейчас по ночам температура опускается до нуля, что для Италии очень холодно. Лидер Демократической партии Турина Андреа Маркуччи прокомментировал ситуацию так: «Сегодня вечером в Триесте температура была ноль градусов. Кто знает, о чём думал заместитель мэра Полидори. Я надеюсь, что эта история закончится отставкой Паоло Полидори».

Позже политик заявил: «Мой пост был использован; я не расист». Полидори добавил, что бездомный получит новую одежду, если придёт в общественный приют. Но было уже поздно. Разозлённая действиями политика, группа активных жителей нашла бездомного (он попрошайничал недалеко от центральной улицы) и отдала ему часть своих вещей. Журналист Diego D'Amelio опубликовал в твиттере фотографию этих вещей, на картонке возле которых написано: «Дорогой друг, мы надеемся, что сегодня вечером вы будете меньше страдать от холода. Приносим свои извинения от имени города Триеста».

«Сегодня одеяла и свитера оставили там, где заместитель мэра #Polidori выбросил в мусорку единственные вещи бездомного. Это #Trieste, где с уважением относятся к трудностям и помогают тем, кому повезло меньше. Прекрасный пример цивилизации, которую предоставили политику⁦ @il_piccolo», − написал в твиттере журналист.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители итальянского города Триест показали отличный пример того, как нужно ставить на место невоспитанных политиков. Заместитель мэра города Паоло Полидори...
 
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