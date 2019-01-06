В Италии заместитель мэра выбросил вещи бездомного. Жители «поставили» его на место

Жители итальянского города Триест показали отличный пример того, как нужно ставить на место невоспитанных политиков. Заместитель мэра города Паоло Полидори похвастался на своей странице в Facebook, как выбросил «кучу тряпок бездомного». Пост уже удалён − его сильно раскритиковали жители, которые вместе собрали вещей для этого бездомного и извинились перед ним от имени Триеста, пишет ilfattoquotidiano.it.

Полидори − член «Лиги Севера», правой политической партии Италии, которая обещает депортировать сотни тысяч мигрантов из страны и дать независимость северным итальянским провинциям, чтобы они образовали государство Падания со столицей в Милане. Её возглавляет министр внутренних дел страны Маттео Сальвини. Всем этим и объясняется позиция Паоло Полидори − он сказал, что «бродягой» был румын, которому приказали покинуть город. В посте в соцсетях политик написал, что с радостью выбросил «кучу тряпок бездомного», потому что он «нормальный гражданин, который заботится об обстановке в своем городе. <...> Теперь улица выглядит прилично! Будет ли так продолжаться? Посмотрим. О какой терпимости может идти речь! Я хочу, чтобы Триест был чистым! P.S. Я немедленно пошел мыть руки!»

Отметим, что критика в адрес политика усилилась в том числе из-за того, что в городе сейчас по ночам температура опускается до нуля, что для Италии очень холодно. Лидер Демократической партии Турина Андреа Маркуччи прокомментировал ситуацию так: «Сегодня вечером в Триесте температура была ноль градусов. Кто знает, о чём думал заместитель мэра Полидори. Я надеюсь, что эта история закончится отставкой Паоло Полидори».

Позже политик заявил: «Мой пост был использован; я не расист». Полидори добавил, что бездомный получит новую одежду, если придёт в общественный приют. Но было уже поздно. Разозлённая действиями политика, группа активных жителей нашла бездомного (он попрошайничал недалеко от центральной улицы) и отдала ему часть своих вещей. Журналист Diego D'Amelio опубликовал в твиттере фотографию этих вещей, на картонке возле которых написано: «Дорогой друг, мы надеемся, что сегодня вечером вы будете меньше страдать от холода. Приносим свои извинения от имени города Триеста».

«Сегодня одеяла и свитера оставили там, где заместитель мэра #Polidori выбросил в мусорку единственные вещи бездомного. Это #Trieste, где с уважением относятся к трудностям и помогают тем, кому повезло меньше. Прекрасный пример цивилизации, которую предоставили политику⁦ @il_piccolo», − написал в твиттере журналист.

Coperte e maglioni lasciati stasera dove il vicesindaco #Polidori ha gettato nell’immondizia gli unici beni in possesso di un clochard. Questa è la #Trieste rispettosa delle difficoltà e vicina a chi è meno fortunato. Bell’esempio di civiltà dato alla politica ⁦ @il_piccolo ⁩ pic.twitter.com/v7CfjTkRtz — Diego D'Amelio (@_damelio_) 5 января 2019 г.

Фото: скриншот из видео ilpiccolo.gelocal.it