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Команда «МАЗ-СПОРТавто» пришла второй на «Дакаре»

07.01.2019 17:10 — Разное | Партизан  
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Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича стартовал со второй позиции на ралли-рейде «Дакар-2019». Всего же в гонке участвует три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто», рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе Минского автозавода.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» пришла второй на «Дакаре»
Фото: МАЗ
Марафон стартовал с подиума в Лиме, столице Перу. Более 100 тыс. жителей собрались на городском пляже, чтобы поприветствовать гонщиков. Впервые гонка проходит по территории одной страны, и для перуанцев это сродни национальному празднику. До этого белорусская команда успешно прошла технические проверки и провела тренировку, пишет auto.tut.by

Первый этап приведет гонщиков из Лимы в Писко. После 330-километрового лиазона экипажи ожидает спецучасток протяженностью 84 км. Большая часть маршрута пройдет по пескам, небольшой отрезок — по гравийной дороге. Основную сложность представляют коварные дюны и каменистые русла рек. Организаторы предусмотрели множество контрольных точек — 47.

Сергей Вязович получил 501-й номер и стартовал вторым — сразу после прошлогоднего чемпиона Эдуарда Николаева из «КАМАЗ-мастера». Алексей Вишневский возглавляет 511-й экипаж и начал гонку с 12-го места. Александр Василевский — 519-й, что позволило ему войти в первую двадцатку на старте. Всего же в классе грузовиков представлено более 40 экипажей.


Фото: МАЗ

«В этом году мы прилетели в Лиму второго января поздно вечером. В первый раз мы так поздно приехали перед стартом — решили пожертвовать акклиматизацией в пользу семей. Третьего числа мы сразу же получили машины, а четвертого выехали на тренировку. Гонщикам физически было некомфортно, даже тяжеловато. Организм не до конца перестроился и по часовому поясу, и по климату. Зато проблем с техникой не было», — рассказал глава команды Сергей Вязович.

Во время гонки белорусы будут не только соревноваться, но и проверять в деле конструкторские ноу-хау. Ралли-рейд станет своеобразной площадкой для экстрим-теста спортивных грузовиков, в которых много серийных комплектующих. Технические новшества, которые пройдут проверку бездорожьем, могут получить развитие в конвейерном производстве.

Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.


 
 
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Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича стартовал со второй позиции на ралли-рейде «Дакар-2019». Всего же в гонке участвует три экипажа команды...
 
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