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Гастарбайтер спас восемь человек из-под обломков жилого дома в Магнитогорске

07.01.2019 17:04 — Разное | Партизан  
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23-летний мигрант из Узбекистана Алан Абдуллаев спас восемь человек из-под обломков жилого дома в Магнитогорске еще до приезда спасателей МЧС России.

 
Российские СМИ пишут об Алане, называя его «настоящим героем».

23-летний узбекистанец Алан Абдуллаев, работающий на стройке в Магнитогорске, рано утром 31 декабря, собираясь на молитву, услышал взрыв, после чего поспешил на помощь людям.

Еще до приезда спасателей МЧС молодому парню удалось спасти восьми жильцов обрушившегося жилого дома в Магнитогорске, пишет Life.ru.

«Собрался молитву читать. Услышал взрыв. Сразу переоделся. Там стояли люди – никто не подходил. Снял оттуда женщину с ребенком, наверное с матерью. Потом поднялся. Где-то минут через 20-25 пришли МЧСники. Ждал одного там, имя Женя. С Женей поднялись туда, где пожар был. Обнаружили бабушку живую, ее тоже оттуда вытаскивали. Как они пришли, я им показал, где там еще находятся люди, которые могут быть под завалами», – рассказал корреспонденту интернет-издания молодой узбекистанец.

Он до сих пор каждый день приходит на место трагедии как волонтер и помогает спасателям.

Алан Абдуллаев работает на стройке в Магнитогорске. Кроме того, парень занимается боевыми искусствами.

Напомним, что утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. По информации МЧС, 35 квартир оказались разрушены полностью, еще 10 – частично. Под завалами спасатели обнаружили тела 39 погибших. Экстренные службы сообщили об окончании поисково-спасательной операции. Всего в обрушившемся подъезде были прописаны 110 человек.

В Следственном комитете России заявили, что приоритетная версия – взрыв бытового газа.


 
 
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23-летний мигрант из Узбекистана Алан Абдуллаев спас восемь человек из-под обломков жилого дома в Магнитогорске еще до приезда спасателей МЧС России.
 
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