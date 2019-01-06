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Прокуратура Турции требует задержать 100 военнослужащих

07.01.2019 17:01 — Разное | Партизан  
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Турецкая прокуратура распорядилась задержать 100 военнослужащих по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, который проживает в США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Anadolu.

 В середине июля 2016 года власти Турции сообщили, что часть военных предприняли попытку совершить военный переворот в стране, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов. Попытка обернулась неудачей - власть сохранилась у президента и правительства Турции.

 Анкара подозревает Гюлена в организации переворота. Полиция проводит постоянные рейды против его предполагаемых сторонников. Сам Гюлен отвергает обвинения.

 
 
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Турецкая прокуратура распорядилась задержать 100 военнослужащих по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, который проживает в США.
 
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