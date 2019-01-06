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Прокуратура Турции требует задержать 100 военнослужащих
Турецкая прокуратура распорядилась задержать 100 военнослужащих по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, который проживает в США.
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Турецкая прокуратура распорядилась задержать 100 военнослужащих по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, который проживает в США.
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