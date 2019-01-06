Прокуратура Турции требует задержать 100 военнослужащих

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Anadolu.

В середине июля 2016 года власти Турции сообщили, что часть военных предприняли попытку совершить военный переворот в стране, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов. Попытка обернулась неудачей - власть сохранилась у президента и правительства Турции.

Анкара подозревает Гюлена в организации переворота. Полиция проводит постоянные рейды против его предполагаемых сторонников. Сам Гюлен отвергает обвинения.