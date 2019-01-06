В Казахстане прошла акция протеста из-за смерти соотечественника





В убийстве подозреваются три представителя местной армянской диаспоры. Соответствующий видеоматериал появился на Youtube-канале БАСЕ.





В репортаже на Youtube-канале БАСЕ сообщается, что на следующий день после убийства у ресторана в Караганде в соцсетях появились видео, на которых сотни казахов выражали возмущение и обвиняли в случившемся представителей армянской диаспоры Казахстана.





Как ранее сообщал NUR.KZ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович. Задержанные признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления. Судом города Караганды в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.





Также сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области Гурурян Нарек объявлен в розыск.



