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В Казахстане прошла акция протеста из-за смерти соотечественника

07.01.2019 16:55 — Разное | Партизан  
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Убили  23-летнего соотечественника в новогоднюю ночь у ресторана «Древний Рим».


В убийстве подозреваются три представителя местной армянской диаспоры. Соответствующий видеоматериал появился на Youtube-канале БАСЕ.

В репортаже на Youtube-канале БАСЕ сообщается, что на следующий день после убийства у ресторана в Караганде в соцсетях появились видео, на которых сотни казахов выражали возмущение и обвиняли в случившемся представителей армянской диаспоры Казахстана.

Как ранее сообщал NUR.KZ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович. Задержанные признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления. Судом города Караганды в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области Гурурян Нарек объявлен в розыск.


 
 
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Убили  23-летнего соотечественника в новогоднюю ночь у ресторана «Древний Рим».
 
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