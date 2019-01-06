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Синоптики предупреждают: завтра будет до 18 градусов мороза
Фото: БЕЛТА
В Беларуси 8 января будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили
Ветер юго-западный, южный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов мороза, при прояснениях - 13-18 со знаком минус. Днем будет от 4 до 10 градусов ниже нуля.
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На дорогах сохранится гололедица.
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