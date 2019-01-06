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«Эта игра была очень сложной»: финская команда завоевала бронзу Рождественского турнира
Новости Беларуси. Хоккеисты Финляндии в седьмой раз стали бронзовыми призерами Рождественского турнира. Матч с командой Объединенных Арабских Эмиратов завершился со счетом 6:3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вечером 7 января разрешится главная интрига турнира – определится победитель. В финальном поединке сыграют команда Президента Беларуси и сборная России.
Матикайнен Пентти, главный тренер команды Финляндии:
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Новости Беларуси. Хоккеисты Финляндии в седьмой раз стали бронзовыми призерами Рождественского турнира. Матч с командой Объединенных Арабских Эмиратов...
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