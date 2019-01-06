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«Эта игра была очень сложной»: финская команда завоевала бронзу Рождественского турнира

07.01.2019 17:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хоккеисты Финляндии в седьмой раз стали бронзовыми призерами Рождественского турнира. Матч с командой Объединенных Арабских Эмиратов завершился со счетом 6:3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эта игра была очень сложной»: финская команда завоевала бронзу Рождественского турнира

Вечером 7 января разрешится главная интрига турнира – определится победитель. В финальном поединке сыграют команда Президента Беларуси и сборная России.

«Эта игра была очень сложной»: финская команда завоевала бронзу Рождественского турнира

Матикайнен Пентти, главный тренер команды Финляндии:
Эта игра была очень сложной. Вообще тут очень высокий уровень – так и не скажешь, что турнир любительский. Все играют как профи и делают все возможное, чтобы победить и порадовать местных зрителей.

Подробности в видеоматериале корреспондента Алены Сыровой.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Хоккеисты Финляндии в седьмой раз стали бронзовыми призерами Рождественского турнира. Матч с командой Объединенных Арабских Эмиратов...
 
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