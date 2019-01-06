США и Китай начали переговоры по торговым тарифам

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Власти Китая начали 7 января торговые переговоры с американской делегацией, прибывшей в Пекин.

Делегацию США возглавляет заместитель торгового представителя страны Джеффри Джерриш. В числе делегатов также замглавы Минфина США по международным делам Дэвид Малпасс, пишет «Коммерсант» .

Министр иностранных дел Китая заявил, что представители КНР и США выразили готовность искать консенсус в торговых вопросах.

Напомним, США собирались с января повысить введенные в сентябре тарифы на импорт товаров из Китая с 10% до 25%. Но в декабре на полях саммита G20 в Аргентине американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь договорились отложить повышение пошлин на 90 дней и провести дополнительные переговоры.