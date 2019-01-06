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В Беларуси появились новые дорожные знаки. Как они выглядят и что означают?

07.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В Беларуси появятся новые дорожные знаки и дополнительная разметка на стояночных местах для водителей-инвалидов, станет больше фронтальных дорожных ограждений.

С 1 января вступили в силу изменения в СТБ 1300-2014 «Технические средства организации дорожного движения». Разработчики ввели новые дорожные знаки, в их числе регламентирующие движение на пешеходных и велосипедных дорожках.


Кроме того, они добавили знаки со схемой движения к пункту обслуживания системы электронного сбора оплаты за проезд BelToll, указатели направления к ним.

В Беларуси появились новые дорожные знаки. Как они выглядят и что означают?
Ожидается увеличение количества электромобилей. Соответственно появились дорожные знаки, информирующие о станциях зарядки и АЗС, совмещенных с ними.

В Беларуси появились новые дорожные знаки. Как они выглядят и что означают?

Появятся также некоторые новые информационные таблички.

Важные изменения коснулись установки знака, предупреждающего, что движение на участке дороги контролирует камера с фотофиксацией.


Предусмотрено обязательное дублирование на разделительной полосе. Это был больной вопрос, особенно для МКАД, потому что в условиях интенсивного транспортного потока не все водители видели этот знак. По этим же причинам будет дублироваться знак, предупреждающий о дорожных работах.

На пешеходных переходах возле школ, детсадов и детских учреждений здравоохранения будет размещаться лицевой стороной к пешеходам знак «мама с ребенком».

В Беларуси появились новые дорожные знаки. Как они выглядят и что означают?

В БелдорНИИ обращались представители Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. По их просьбе дополнится разметка на стояночных местах для инвалидов. Помимо привычного знака штрихами, будет обозначено пространство, которое можно будет использовать, чтобы достать инвалидную коляску из машины.

Ряд изменений внесен, чтобы снизить ущерб от ДТП, которые совершаются при наезде на торцы дорожных ограждений. В СТБ предусмотрено применение фронтальных дорожных ограждений — специальных конструкций, благодаря которым транспортное средство при наезде не получает критических повреждений, а водитель и пассажиры — серьезных травм. В ближайшее время такие ограждения будут массово внедряться на дорогах. Уточнены также правила применения ограждений в зависимости от сложности дорожных условий и других факторов. Отрегулированы вопросы торцевых элементов. Их сейчас необходимо отводить в сторону и заглублять. Впервые разработаны требования к дорожным зеркалам.

Внесенные в СТБ изменения соответствуют техрегламенту Таможенного союза по безопасности автомобильных дорог. Они направлены на унификацию национальных стандартов на евразийском пространстве.
 
 
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В Беларуси появятся новые дорожные знаки и дополнительная разметка на стояночных местах для водителей-инвалидов, станет больше фронтальных дорожных ограждений. С...
 
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