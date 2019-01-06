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Минсвязи выпустит конверт с маркой "Пинск - культурная столица Беларуси"
07.01.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Министерство связи и информатизации 11 января выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой "Пинск - культурная столица Беларуси 2019 года", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".
На марке - здание Полесского драматического театра. При оформлении конверта использованы изображения дворца Бутримовича, собора Вознесения Пресвятой Девы Марии, герба Пинска. На нем также изображен вид на порт и иезуитский коллегиум. Тираж конверта составит 20 тыс.
Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.
Пинск - районный центр Брестской области, известен по Ипатьевской летописи с 1097 года. По некоторым оценкам, Пинск - второй в Беларуси город (после Гродно) по числу сохранившихся памятников архитектуры. В 2019 году объявлен культурной столицей Беларуси.
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Министерство связи и информатизации 11 января выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой "Пинск - культурная столица Беларуси 2019 года", сообщили БЕЛТА в РУП...
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