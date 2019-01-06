Министерство связи и информатизации 11 января выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой "Пинск - культурная столица Беларуси 2019 года", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".



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На марке - здание Полесского драматического театра. При оформлении конверта использованы изображения дворца Бутримовича, собора Вознесения Пресвятой Девы Марии, герба Пинска. На нем также изображен вид на порт и иезуитский коллегиум. Тираж конверта составит 20 тыс.



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Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Пинск - районный центр Брестской области, известен по Ипатьевской летописи с 1097 года. По некоторым оценкам, Пинск - второй в Беларуси город (после Гродно) по числу сохранившихся памятников архитектуры. В 2019 году объявлен культурной столицей Беларуси.