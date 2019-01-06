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Как дети и взрослые проводят морозные выходные в Бресте
07.01.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Катаются с горок, гуляют в приятную морозную погоду по Набережной.
Традиционно у детей пользуется популярностью относительно небольшая горка на бульваре Шевченко, у "кольца".
Вот где раздолье! Небольшая лесенка, позволяющая забраться обратно в помощь желающим съехать с горки.
К сожалению, кроме
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Катаются с горок, гуляют в приятную морозную погоду по Набережной. Традиционно у детей пользуется популярностью относительно небольшая горка на бульваре...
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