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Как дети и взрослые проводят морозные выходные в Бресте

07.01.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Катаются с горок, гуляют в приятную морозную погоду по Набережной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62312.php

Как дети и взрослые проводят морозные выходные в Бресте

Традиционно у детей пользуется популярностью относительно небольшая горка на бульваре Шевченко, у "кольца".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62312.php

Как дети и взрослые проводят морозные выходные в Бресте

Вот где раздолье! Небольшая лесенка, позволяющая забраться обратно в помощь желающим съехать с горки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62312.php

Как дети и взрослые проводят морозные выходные в Бресте

К сожалению, кроме лыж на Гребном канале и катания на коньках в парке или в Ледовом больше так сходу и не вспоминаются какие-то зимние развлечения - разве что к Деду Морозу махнуть в Пущу.

 
 
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Катаются с горок, гуляют в приятную морозную погоду по Набережной. Традиционно у детей пользуется популярностью относительно небольшая горка на бульваре...
 
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