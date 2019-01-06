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Милиция подтвердила, что гаишник насмерть сбил пенсионера

07.01.2019 19:10 — Разное | Партизан  
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Погибшего похоронили 3 января.

Милиция подтвердила, что гаишник насмерть сбил пенсионера
В управлении внутренних дел Могилевского облисполкома Свободе подтвердили факт наезда инспектора ГАИ из Черикова на пенсионера, который в результате ДТП погиб.

Официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич сказал, что 31 декабря вблизи деревни Семукачи Могилевского района произошло ДТП.

«За рулем автомобиля находился сотрудник ГАИ в гражданской одежде и трезвом состоянии», — сказал Владимир Синкевич.

По данному факту управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по 2 части 317 статьи.

«Это вся информация, которую мы имеем. Остальную информацию, задержан он или нет, подозреваемый он или нет, можно узнать в Следственным комитете».

На вопрос, почему информация об этом ДТП не была в общих сводках, Владимир Синкевич ответил: «Потому что проводилась проверка».

Официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области Сергей Болсун сказал корреспонденту Свободы, что уголовное дело возбуждено в отношении 23-летнего жителя Черикова. Он не уточнил, что это был сотрудник ГАИ.

«В настоящее время проводится расследование. Он задержан», — сказал Сергей Болсун.

Что говорят на месте происшествия
Свобода узнала подробности от сельчан.

Погибший — Николай Воднев, 62-летний житель деревни Семукачи. На его тело около 10 часов утра 1 января наткнулся, проезжая на работу, железнодорожник — односельчанин покойного. Он и вызвал милицию.

Мужчина полагает, что пенсионер приехал из Могилева пригородным поездом и возвращался лесной дорогой в деревню. Машина его сбила, как только он вышел на грунтовку, ведущую к бобруйской шоссе.

По словам собеседника журналиста, человек лежал на откосе, раскинув руки, без признаков жизни. Мужчина говорит, что заметить его было непросто. Он обратил внимание на пятна крови.

Родственники покойного с журналистом говорить отказались.

Односельчане, ссылаясь на родственников, говорят, что у покойника были переломы позвоночника в трех местах и черепно-мозговая травма.

«Конечно же, жаль человека. Люди возмущены, что его сбив, не оказал ему помощи тот, кто работает в милиции. Может, испугался? Хотя, по-видимому, удар был такой сильный, что он был мертв», — говорят жители села.

О Николае Водневе говорят, что всю свою жизнь с небольшими перерывами он отработал в лесном хозяйстве. Какое-то время работал на железной дороге. У него трое взрослых детей. Был умелым плотником, многим помогал с ремонтом домов. Его же дом стоит неподалеку от деревенской школы.

В лесхозе он подрабатывал и на пенсии — продавал в Могилеве новогодние елочки.

23-летний мужчина, который сбил машиной Николая Воднева, задержан.

«После наезда милиционер заступил в наряд. В нем его и арестовали. От удара разбилась лобовое стекло. Следователи осмотрели все машины в селе, так его и вычислили», — говорят сельчане.

3 января в 19 часов на месте происшествия проводили следственный эксперимент с участием задержанного. В деревне говорят, что он часто приезжал к здешней девушке. Его родственники живут в деревне Белевичи, неподалеку от Семукачей.

Информация о том, что в Могилевском районе инспектор ГАИ из Черикова насмерть сбил пенсионера и скрылся с места происшествия, появилась в Telegram-канале блоггера NEXTA.

Он поместил фото предполагаемой оперативной милицейской сводки для внутреннего пользования за 1 января 2019 года. По ее словам, утром 1 января на обочине дороги возле села Семукачи Могилевского района нашли труп пенсионера. По внешним признакам, мужчину сбила машина.

«Выяснено, что наезд 31 декабря в 19.30, управляя личной автомашиной Audi, совершил младший инспектор ДПС ОГАИ Чериковского РОВД 1995 года рождения», — говорится в сообщении.

В открытой сводке на сайте МВД об этом ДТП не упоминается.


 
Теги: Могилев
 
 
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