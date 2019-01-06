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Таиланд решил не высылать 18-летнюю саудовскую девушку, отрекшуюся от ислама

07.01.2019 18:45 — Разное | Партизан  
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"Мои родственники грозятся убить меня за самые тривиальные вещи", - говорит Рахаф Мохаммед Кунун Власти Таиланда заявили, что не будут депортировать 18-летнюю гражданку Саудовской Аравии, которая, по ее словам, сбежала от семьи, угрожающей ей смертью.

По словам главы иммиграционной полиции, власти беспокоятся о безопасности Рахаф Мохаммед Кунун, котоую должны были отправить рейсом в Кувейт, где живет ее семья.

В понедельник она отказалась садиться в самолет и забаррикадировалась в гостиничном номере в аэропорту Бангкока.

Она заявила, что если ее отправят обратно, семья ее убьет, поскольку она публично отказалась от ислама.

В Саудовской Аравии отречение от ислама считается тягчайшим преступлением, за которое полагается смертная казнь.

"Моя жизнь в опасности, - сказала она агентству Рейтер. - Члены моей семьи угрожали мне смертью и за самые мелкие проступки".

Рахаф Кунун пыталась добраться до Австралии, и в Таиланде должна была пересесть на рейс в Австралию, где собиралась просить убежища.

Она заперла свою комнату в отеле, забаррикадировала дверь и потребовала возможности встретиться с представителями Комиссии ООН по делам беженцев.

Правозащитная группа "Хьюман райтс вотч" выразила серьезную обеспокоенность судьбой Рахаф. Пресс-секретарь организации Мелисса Флеминг написала в понедельник, что представители "Хьюман райтс вотч" в Бангкоке встречаются с девушкой, для обсуждения дальнейших шагов.


 
 
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"Мои родственники грозятся убить меня за самые тривиальные вещи", - говорит Рахаф Мохаммед Кунун Власти Таиланда заявили, что не будут депортировать 18-летнюю...
 
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