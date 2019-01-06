Таиланд решил не высылать 18-летнюю саудовскую девушку, отрекшуюся от ислама

По словам главы иммиграционной полиции, власти беспокоятся о безопасности Рахаф Мохаммед Кунун, котоую должны были отправить рейсом в Кувейт, где живет ее семья.





В понедельник она отказалась садиться в самолет и забаррикадировалась в гостиничном номере в аэропорту Бангкока.





Она заявила, что если ее отправят обратно, семья ее убьет, поскольку она публично отказалась от ислама.





В Саудовской Аравии отречение от ислама считается тягчайшим преступлением, за которое полагается смертная казнь.





"Моя жизнь в опасности, - сказала она агентству Рейтер. - Члены моей семьи угрожали мне смертью и за самые мелкие проступки".





Рахаф Кунун пыталась добраться до Австралии, и в Таиланде должна была пересесть на рейс в Австралию, где собиралась просить убежища.





Она заперла свою комнату в отеле, забаррикадировала дверь и потребовала возможности встретиться с представителями Комиссии ООН по делам беженцев.





Правозащитная группа "Хьюман райтс вотч" выразила серьезную обеспокоенность судьбой Рахаф. Пресс-секретарь организации Мелисса Флеминг написала в понедельник, что представители "Хьюман райтс вотч" в Бангкоке встречаются с девушкой, для обсуждения дальнейших шагов.



