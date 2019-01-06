Новый Lada Largus: дата выхода, двигатели и коробки

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Эти образцы предназначены для участия в различных видах испытаний. В дальнейшем проект Largus FL ожидает опытная и предсерийная сборка, а также стандартная процедура сертификации, получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и серийное производство.Lada Largus FL получит полностью новую переднюю часть кузова в Х-стиле, отражающую принадлежность к Lada Vesta, Xray и Granta FL. Появятся другие бампера, иная оптика, решетка радиатора, возможно, изменятся штампы капота и передних боковых крыльев. Сбоку автомобиль должен остаться прежним. Не исключено, что после фейслифта Lada Largus получит новый салон.По технической части изменения не планируются. Хотя в прошлые годы звучали обещания начать оснащать Lada Largus 1,8-литровым двигателем с индексом ВАЗ-21179 и автоматизированной коробкой передач.Из всех агрегатных нововведений универсал удостоится лишь замены "реношных" моторов на "вазовские". С октября 2017 года АвтоВАЗ начал продажи Lada Largus с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129. 106-сильный силовой агрегат вытеснил из гаммы Largus мотор Renault K4M. В 2016 году АвтоВАЗ заменил 84-сильный Renault K7M на ВАЗ-11189 мощностью 87 л.с.Как стало известно "РГ", АвтоВАЗ хочет и может поставить 1,8-литровый двигатель на Lada Largus, но с такими объемами механосборочное производство просто не справится. Силовой агрегат ВАЗ-21179 сегодня устанавливают на Lada Vesta и Xray, также он предназначен для Lada Largus и Lada 4x4 следующей генерации.Касаемо коробки, то в качестве "бюджетной" альтернативы АвтоВАЗ мог бы рассмотреть вопрос внедрения автоматизированной механической трансмиссии. Тем более что автогигант уже имеет подобный опыт на соплатформенной Lada Xray.Предположительно, обновленный Largus стоит ожидать осенью 2019-го.Универсал Lada Largus выпускается с 2012 года и является "лицензионной" копией Dacia Logan MCV первого поколения 2006 года, адаптированной под российский рынок.Ранее мы сообщали о том, что Lada Largus обзаведется "российской" 5-ступенчатой механической коробки передач с индексом ВАЗ-21809. До этого Largus оснащался "французской" КП Renault JR5.Кроме того, АвтоВАЗ сертифицировал битопливную модификацию Lada Largus CNG.