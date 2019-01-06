Россияне в панике из-за травмы Путина



Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

«Что у вас с рукой?»: Путин пришел в храм с пластырем на пальце pic.twitter.com/tLs48yKphg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 января 2019 г.



У россиян возникло множество вопросов о происхождении травмы. Граждане взволновались не на шутку.Один из пользователей Twitter заметил, что пластырь на руке Путина уже был во время его игры в хоккей на Красной площади. Однако, как выяснилось позже, травма не имеет ничего общего со спортивными увлечениями главнокомандующего.Пресс-секретарь президентаобъяснил, почему у главы государства перевязан палец, пишет– пояснил Песков.Ранее Путин стал главной темой для обсуждения, явившись на встречу с президентом Абхазиив одинаковых галстуках. Украинцы бросились искать в этом сакральный смысл.Снимок, о котором идет речь, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула. Кроме того, он отметилу абхазского лидера.