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Россияне в панике из-за травмы Путина

07.01.2019 17:55 — Разное | UDF  
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Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили. Общественность привлек внимание пластырь на пальце главы государства.

У россиян возникло множество вопросов о происхождении травмы Владимира Путина. Граждане взволновались не на шутку.

Один из пользователей Twitter заметил, что пластырь на руке Путина уже был во время его игры в хоккей на Красной площади. Однако, как выяснилось позже, травма не имеет ничего общего со спортивными увлечениями главнокомандующего.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему у главы государства перевязан палец, пишет Life.ru. "Порезался, как любой может", – пояснил Песков.



Ранее Путин стал главной темой для обсуждения, явившись на встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в одинаковых галстуках. Украинцы бросились искать в этом сакральный смысл.

Снимок, о котором идет речь, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Кроме того, он отметил "стремление к общим культурным ценностям" у абхазского лидера.

 
 
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Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
 
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