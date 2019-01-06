|
Это судьба: Бузова осталась без любимого мужчины в Рождество
Фото: личная страница героя публикации в соцсети
На Рождество Ольга Бузова захотела узнать, что ей готовит судьба. О своих наблюдениях телеведущая рассказала подписчикам.
Ольга поделилась в Instagram результатами ночных гаданий и попросила подписчиков помочь ей разобраться в том, что ее ждет. Бузова опубликовала снимок догоревшей свечи.
Большинство поклонников певицы сошлись во мнении. Они видят в растаявшем воске сову.
Сама же Ольга призналась, что ночью она не увидела своего суженого. Знаменитость очень крепко спала из-за усталости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущая и певица Ольга Бузова не перестает удивлять.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)