Это судьба: Бузова осталась без любимого мужчины в Рождество



Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущая и певица Ольга Бузова не перестает удивлять. Знаменитость постоянно открывает для себя новые горизонты.На Рождествозахотела узнать, что ей готовит судьба. О своих наблюдениях телеведущая рассказала подписчикам.Ольга поделилась в Instagram результатами ночных гаданий и попросила подписчиков помочь ей разобраться в том, что ее ждет. Бузова опубликовала снимок догоревшей свечи.Большинство поклонников певицы сошлись во мнении. Они видят в растаявшем воске сову.Сама же Ольга призналась, что ночью она не увидела своего суженого. Знаменитость очень крепко спала из-за усталости.