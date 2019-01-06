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Это судьба: Бузова осталась без любимого мужчины в Рождество

07.01.2019 17:51 — Разное | UDF  
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Фото: личная страница героя публикации в соцсети
Телеведущая и певица Ольга Бузова не перестает удивлять. Знаменитость постоянно открывает для себя новые горизонты.

На Рождество Ольга Бузова захотела узнать, что ей готовит судьба. О своих наблюдениях телеведущая рассказала подписчикам.

Ольга поделилась в Instagram результатами ночных гаданий и попросила подписчиков помочь ей разобраться в том, что ее ждет. Бузова опубликовала снимок догоревшей свечи.

Большинство поклонников певицы сошлись во мнении. Они видят в растаявшем воске сову.

Сама же Ольга призналась, что ночью она не увидела своего суженого. Знаменитость очень крепко спала из-за усталости.


 
 
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Телеведущая и певица Ольга Бузова не перестает удивлять.
 
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