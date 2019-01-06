5 продуктов для укрепления иммунитета

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Говядина и свинина — надежная защита

Батат всегда кстати

Чеснок — обязательно

Браунколь, или кудрявая капуста

Киви - сладкое лекарство

Пора внести небольшие изменения в рацион, добавив в него продукты, гарантированно усиливающие иммунитет. Что же включить в список покупок?В период сезона гриппа, вирусных инфекций и простуды врачи рекомендуют сосредоточиться на цинке. Этот минерал действительно сокращает длительность болезни. Играет ключевую роль и в профилактике, так как способствует образованию белых кровяных телец - основных элементов иммунной системы. Не представляете, где его искать? Богаты цинком говядина и свинина. Немало его содержится в молоке и продуктах из него, в зародышах пшеницы и в морепродуктах.Клубни тропического растения батата - истинные источники здоровья. Они содержат бета-каротин - мощный антиоксидант. Их регулярное потребление, по мнению экспертов, приносит пользу глазам, регулирует кровяное давление и благоприятно влияет на нервную систему.Во времена давно прошедшие в Центральной Азии чеснок считался священным растением. Он содержит много активных веществ, из которых наиболее мощное – аллицин. Благодаря этому соединению имеет выраженное антибактериальное действие. Кроме того, чеснок ускоряет обмен веществ, борется с целлюлитом и способствует лечению воспаления мочевых путей.Американские ученые, работающие в Калифорнийском университете, сделали выводы, что кудрявая капуста обладает уникальным антивирусным действием и способствует укреплению иммунитета. Благодаря высокому содержанию клетчатки помогает нормализовать уровень сахара в крови, очищает организм и ускоряет потерю веса.Киви родом из Южного Китая. Один плод содержит столько витамина C, что покрывает суточную рекомендуемую дозу. Борется против простуды, стимулирует производство коллагена, с помощью которого кожа сохраняет упругость и эластичность. Киви содержит ценные питательные вещества, которые улучшают способность к концентрации внимания, облегчают стресс, создают хорошее настроение и придают энергию.Употребление этих сокровищ из лона природы будет держать иммунитет в тонусе!