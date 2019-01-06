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ГПК предупреждает о возможном появлении очередей на белорусско-литовской границе

07.01.2019 18:46 — Разное | Интерфакс  
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Госпогранкомитет Беларуси сообщает, что из-за проблем с программным обеспечением системы таможенного оформления возможно появление очередей на белорусско-литовской границе

"По информации, поступившей от сопредельной стороны, во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью с 16.30 7 января наблюдаются проблемы с работой программного обеспечения системы таможенного оформления. В связи с этим возможны затруднения в пересечении границы и образование очередей в обоих направлениях", - рассказали в ГПК.

В данной связи в ведомстве призвали учитывать данную информацию. "О возобновлении штатной работы программного обеспечения системы таможенного оформления литовских контрольных служб будет сообщено дополнительно", - отметили там.

 
 
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Госпогранкомитет Беларуси сообщает, что из-за проблем с программным обеспечением системы таможенного оформления возможно появление очередей на...
 
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