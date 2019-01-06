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Посол РФ в Минске: предоставление украинской церкви автокефалии - трагедия для всего православного мира

07.01.2019 18:41 — Разное | Интерфакс  
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Посол России в Беларуси Михаил Бабич заявляет, что предоставление украинской церкви автокефалии является попыткой расколоть всю Русскую православную церковь.

"Все что сейчас происходит в братской Украине в связи с предоставлением автокефалии церкви – это большая трагедия для всего православного мира, православных верующих и Русской православной церкви. Попытка внести раскол идет не только по линии украинских верующих, но это и в целом попытка раскола Русской православной церкви", - сказал М.Бабич в понедельник, посещая Жировичский монастырь (Брестская область).

Посол подчеркнул, что "ситуация, которая складывается вокруг украинских верующих должна получить самую серьезную оценку". "Мы должны делать все для того, чтобы этот раскол не произошел. Нашим православным украинским братьям нужно помочь не допустить самых негативных политических последствий, которые могут вытекать из принятых решений. Процесс рукотворный и мы видим, что он искусственный. Для этого используется огромный административный ресурс. Это попытка политических манипуляций и попытка внести раскол в православный мир", - сказал он.

Дипломат также отметил, что "все эти действия выражают позицию киевских властей, но не украинского народа". "Мы эти вещи для себя очень четко разделяем. Действия по разделению верующих православной церкви Московского патриархата и тех, кто поддерживает автокефалию, выражают интересы узкой группы людей, находящихся у власти. История еще даст им свою оценку", - резюмировал посол.

 
 
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Посол России в Беларуси Михаил Бабич заявляет, что предоставление украинской церкви автокефалии является попыткой расколоть всю Русскую православную церковь.
 
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