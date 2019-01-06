ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытках умалить его достижения

07.01.2019 17:29 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации.

"Фейковые новостные СМИ будут сознательно лгать и принижать (достижения - ИФ), чтобы впечатляющий успех администрации Трампа и я лично выглядели как можно хуже. Они используют несуществующие источники и пишут тексты, являющиеся полнейшей выдумкой", - написал он в твиттере.

Несмотря на хорошие экономические показатели в стране, "нечестные СМИ никогда еще не были настолько лживы по отношению ко мне и моему президентству", написал Трамп.

"Фейковые новостные СМИ в нашей стране являются настоящей оппозиционной партией. Это настоящие враги народа! Нам нужно вернуть в журналистику честность!" - добавил американский президент.

Дональд Трамп неоднократно обрушивался с критикой на американские СМИ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации. "Фейковые...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика