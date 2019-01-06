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Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытках умалить его достижения
Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации.
"Фейковые новостные СМИ будут сознательно лгать и принижать (достижения - ИФ), чтобы впечатляющий успех администрации Трампа и я лично выглядели как можно хуже. Они используют несуществующие источники и пишут тексты, являющиеся полнейшей выдумкой", - написал он в твиттере.
Несмотря на хорошие экономические показатели в стране, "нечестные СМИ никогда еще не были настолько лживы по отношению ко мне и моему президентству", написал Трамп.
"Фейковые новостные СМИ в нашей стране являются настоящей оппозиционной партией. Это настоящие враги народа! Нам нужно вернуть в журналистику честность!" - добавил американский президент.
Дональд Трамп неоднократно обрушивался с критикой на американские СМИ.
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Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации. "Фейковые...
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