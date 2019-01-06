Команда Лукашенко в 12-й раз выиграла Рождественский турнир

Команда Александра Лукашенко в 12-й раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы президента Беларуси.

В финальном поединке белорусская команда взяла верх над сборной России — 8:5.

Александр Лукашенко в финальном матче забросил 1 шайбу и сделал 2 голевых паса.

Бронзу Рождественского турнира выиграла сборная Финляндии, в матче за 3-е место победившая команду Объединенных Арабских Эмиратов — 6:3 (2:1, 0:1, 4:1).

В составе команды ОАЭ в Минске выступали несколько белорусских хоккеистов. Играющий тренер Артем Сенькевич в матче за бронзу набрал 2 (0+2) бомбардирских балла, Виталий Савко — 2 (0+2), Сергей Заделенов — 1 (1+0), Михаил Климин — 1 (0+1).

Команда Александра Лукашенко уже в 12-й раз становилась победителем Рождественского турнира, который проводится с 2005 года. Еще 3 раза трофей доставался команде России (2007, 2011, 2015).