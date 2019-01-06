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Роналду — в пролёте. Опубликован список самых дорогих футболистов Европы

07.01.2019 19:46 — Разное | Партизан  
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Лидером признан 20-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, стоимость которого оценили в €218,5 млн.


Фото: Reuters


Эксперты составили рейтинг самых дорогостоящих футболистов из пяти лучших европейских лиг с учётом возраста игроков и сроков контракта. Топ-100 опубликовал исследовательский центр CIES Football Observatory.

Самым дорогим оказался 20-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Исследовательский центр оценил французского нападающего в €218,5 млн. Игрок "Тоттенхэма" и капитан национальной сборной Англии Харри Кейн получил второе место с показателем €200,3 млн, а Неймар, одноклубник Мбаппе, замкнул тройку лидеров (€197,1 млн).

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял в рейтинге самых дорогостоящих 7-е место (€171,2 млн), а вот форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в десятку не попал, пишет life.ru Эксперты отправили капитана сборной Португалии на 19-е место, оценив в €127,2 млн. 

Таким образом, топ-10 выглядит так:

Килиан Мбаппе (ПСЖ) — €218,5 млн;
Харри Кейн ("Тоттенхэм") — €200,3 млн;
Неймар (ПСЖ) — €197,1 млн;
Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — €185,8 млн;
Мохамед Салах ("Ливерпуль") — €184,3 млн;
Пауло Дибала ("Ювентус") — €171,9 млн;
Лионель Месси ("Барселона") — €171,2 млн;
Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") — €162 млн;
Филиппе Коутиньо ("Барселона") — €157 млн;
Лерой Сане ("Манчестер Сити") — €156,1 млн.
Ранее Лайф писал, что нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артём Дзюба вошёл в список 100 лучших футболистов года по версии испанской газеты Marca.


 
 
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Лидером признан 20-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, стоимость которого оценили в €218,5 млн.
 
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